Sốc: U-22 Malaysia không chấp nhận ‘bắt tay’ Việt Nam để loại Indonesia 11/12/2025 08:08

(PLO)- Tiền vệ tấn công của U-22 Malaysia, Haykal Danish, đã khẳng định đội bóng của anh không chấp nhận mục tiêu hòa trước Việt Nam tại lượt trận cuối bảng B quyết định vào chiều 11-12.

Tuyên bố của Haykal Danish được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến dự đoán rằng U-22 Malaysia và Việt Nam có thể lựa chọn lối chơi an toàn để cùng nắm tay vào bán kết SEA Games 33. Tuy nhiên, Haykal cho rằng đó không phải là tinh thần mà Malaysia hướng tới.

Theo Berita Harian, tiền vệ Haykal nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của Malaysia là chiến thắng, bởi theo anh, đội bóng cần phải bảo vệ danh dự và hình ảnh của nền bóng đá nước nhà. Anh khẳng định dù một kết quả hòa cũng đủ giúp Malaysia đi tiếp với ngôi nhất bảng B và tránh đối thủ mạnh ở bán kết, nhưng điều đó không phải lựa chọn mà cá nhân anh và toàn đội mong muốn.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào chiều 11-12, lúc 16 giờ trên sân vận động Rajamangala, và đây được xem là trận đấu quyết định ngôi nhất bảng B. Hiện tại, Malaysia dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +3, trong khi Việt Nam đứng thứ hai cũng với 3 điểm nhưng hiệu số chỉ là +1. Mặc dù Việt Nam thua về hiệu số, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn được đánh giá là đối thủ mạnh hơn và giàu kinh nghiệm hơn so với Malaysia.

Haykal cho biết U-22 Malaysia quyết thắng mà không chấp nhận hòa đối thủ lớn Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Haykal cho biết đội đã tạm gác lại chiến thắng ngược dòng Lào 4-1 ở trận mở màn để tập trung tối đa vào cuộc đối đầu với U-22 Việt Nam. Anh thừa nhận thể lực và khả năng phòng ngự của Malaysia cần được cải thiện đáng kể nếu muốn tạo lợi thế trước đối thủ.

Ở tuổi 20, Haykal cho rằng U-22 Malaysia không thể chơi va chạm quá nhiều, thay vào đó cần sử dụng tốc độ, các pha di chuyển liên tục và chuyển bóng nhanh để giảm áp lực và tránh rơi vào thế bị động trước sự áp sát của Việt Nam.

Điều khiến cuộc đối đầu này trở nên nóng hơn là việc kết quả hòa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến số phận của nhà đương kim vô địch U-22 Indonesia. Theo đó, Indonesia chưa có điểm sau trận thua Philippines 0-1 và nếu Việt Nam hòa Malaysia, cả hai đội sẽ cùng có 4 điểm, chính thức loại Indonesia khỏi cuộc đua bất kể kết quả trận đấu cuối của họ với Myanmar.

Quốc Việt và đồng đội thoải mái tinh thần cho mục tiêu 3 điểm ở trận cuối vòng bảng với Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Vì vậy, trận đấu Việt Nam - Malaysia không chỉ quyết định ngôi đầu bảng, mà còn mang ý nghĩa sống còn với Indonesia, khiến dư luận khu vực càng chú ý đến thái độ thi đấu của hai đội.

Trước những nghi ngờ về khả năng “bắt tay”, lời khẳng định của Haykal Danish đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng U-22 Malaysia sẽ chiến đấu sòng phẳng và chơi với mục tiêu cao nhất. Trận đấu tới vì thế được kỳ vọng sẽ diễn ra kịch tính, căng thẳng và không thiếu những bất ngờ khi cả hai đội đều đặt mục tiêu chiến thắng để nắm quyền tự quyết và chứng tỏ vị thế của mình tại SEA Games 33.