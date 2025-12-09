Thua oan nghiệt, tuyển Việt Nam có nguy cơ bị loại sớm 09/12/2025 12:38

(PLO)- Philippines đã giành chiến thắng bất ngờ 1-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu thứ hai của vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 2025, diễn ra tại sân vận động Chonburi, khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn.

Trước trận đấu này, tuyển Việt Nam có khởi đầu mạnh mẽ khi đánh bại Malaysia 7-0, nhưng họ gặp phải thử thách lớn khi đối đầu với đội tuyển trẻ Philippines.

Ngay từ đầu trận, Philippines đã thể hiện một lối chơi phòng ngự chặt chẽ, không để tuyển Việt Nam ghi bàn trong suốt hiệp một. Mặc dù các cầu thủ Việt Nam, dẫn đầu là Phạm Hải Yến, liên tục tấn công, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Philippines, đặc biệt là khi thủ môn Olivia McDaniel thể hiện khả năng xuất sắc trong những tình huống cứu thua.

Bước sang hiệp hai, Philippines tiếp tục duy trì thế trận phòng ngự kín kẽ và chủ động triển khai các pha phản công. Họ để lại hai tiền đạo ở phía trên, chờ đợi cơ hội để tấn công nhanh. Kỷ luật phòng ngự của Philippines khiến các đợt tấn công từ hai cánh của Việt Nam và các tình huống cố định đều không mang lại hiệu quả.

Giá như trọng tài cho Thanh Nhã và đồng đội hưởng quả phạt đền đúng luật thì Việt Nam đã không thua Philippines. Ảnh: VFF.

Việt Nam thử vận may với những cú sút xa, nhưng thủ môn McDaniel, với kinh nghiệm tại World Cup nữ 2022, đã thi đấu xuất sắc, từ chối mọi cơ hội ghi bàn của các cầu thủ Việt Nam. Trận đấu dường như sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng vào phút bù giờ, Mailie Ramirez đã trở thành người hùng của Philippines khi ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Một pha phát bóng dài của thủ môn McDaniel vào vòng cấm đã khiến hàng phòng ngự Việt Nam bị rối loạn, tạo cơ hội cho Ramirez chớp thời cơ ghi bàn. Mặc dù cú sút đầu tiên của cô bị thủ môn Kim Thanh cản phá, nhưng Ramirez đã kịp thời sút bồi thành công, mang lại chiến thắng 1-0 cho Philippines. Thật oan nghiệt cho thầy trò Mai Đức Chung ngay trước tình huống này, Thanh Nhã chuyền bóng chạm tay hậu vệ Philiipines nhưng trọng tài không thổi phạt đền

Kết quả này khiến Việt Nam không thể trực tiếp giành vé vào bán kết và cũng mở ra hy vọng cho Philippines. Hiện tại, Việt Nam vẫn đứng thứ hai bảng B với 3 điểm, nhờ vào hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Philippines, đội cũng có 3 điểm nhưng đứng ở vị trí thứ ba. Myanmar đang dẫn đầu bảng với 6 điểm.

HLV Mai Đức Chung và các học trò vẫn còn cơ hội ở trận cuối gặp Myanmar. Ảnh: VFF.

Sau trận thua này, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện. Vào sáng ngày 9-12, đội tập luyện kỹ chiến thuật chuẩn bị cho trận quyết đấu Myanmar. HLV Mai Đức Chung động viên các cầu thủ, ghi nhận nỗ lực của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng đội cần phải giữ vững tinh thần quyết tâm cao và tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới kết quả tốt nhất.

Ông Mai Đức Chung cũng khẳng định rằng cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn. Theo tính toán, đội cần phải giành chiến thắng trong trận đấu với Myanmar để duy trì cơ hội vào bán kết. "Nếu ba đội bằng điểm, chúng ta có lợi thế về hiệu số. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải thắng Myanmar, nếu không thì cơ hội sẽ khép lại”, ông nói.

Trận đấu quyết định với Myanmar là một thử thách lớn, nhưng nhà đương kim vô địch Việt Nam vẫn còn cơ hội để cạnh tranh suất vào vòng trong.