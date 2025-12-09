U-22 Indonesia lo sợ Malaysia và Việt Nam ‘bắt tay nhau’ vào bán kết 09/12/2025 11:36

(PLO)- Thất bại đáng tiếc của đội tuyển U-22 Indonesia trước Philippines đã khiến hy vọng bảo vệ huy chương vàng của họ tại SEA Games 2025 bị đe dọa nghiêm trọng, khi thầy trò Indra ở thế bất lợi hơn U-22 Việt Nam và Malaysia.

Đây là một trận thua đầy tiếc nuối, cho dù U-22 Indonesia đã chiến đấu hết mình nhưng vẫn không thể vượt qua được đối thủ “kỵ giơ” Philippines. Kết quả này đã thu hẹp cơ hội của thầy trò HLV Indra trong việc lọt vào bán kết, vì họ không còn khả năng giành ngôi đầu bảng B.

Hiện tại, cơ hội duy nhất để Indonesia tiến vào vòng trong là giành vị trí á quân có thành tích tốt nhất. Tại SEA Games 2025, các đội giành ngôi nhất mỗi bảng và một đội á quân có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia cần phải trông chờ vào một số kết quả khác ngoài trận đấu của mình.

Cụ thể, đội bóng của ông Indra Sjafri không chỉ cần thắng Myanmar trong trận đấu tiếp theo, mà còn phải hy vọng vào kết quả từ trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Cả tuyển U-22 Việt Nam và Malaysia đều có 3 điểm sau hai lượt trận, và một trận hòa giữa hai đội này có thể tạo cơ hội cho họ giành vị trí nhì bảng với 4 điểm.

Nhà đương kim vô địch U-22 Indonesia bất ngờ thua Philippines 0-1 ở trận ra quân. Ảnh: CCT.

Nếu điều này xảy ra, Việt Nam và Malaysia sẽ đứng ở vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất, vượt qua số điểm tối đa mà U-22 Indonesia có thể đạt được (3 điểm). Điều này khiến cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ngày 11-12 trở thành một cơ hội quan trọng không chỉ đối với hai đội bóng này mà còn đối với Indonesia.

Báo chí Indonesia phân tích với trường hợp này, U-22 Việt Nam và Malaysia có thể không cần phải chơi với mục tiêu giành chiến thắng, vì họ đã đảm bảo được suất vào bán kết nếu có ít nhất 1 điểm. Điều này có thể dẫn đến một trận đấu có phần thiếu quyết liệt và không mang tính cạnh tranh cao, bởi cả hai đội đều có thể cân nhắc đến việc bảo vệ lực lượng để chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo.

Đình Bắc và đồng đội chỉ cần hòa Malaysia ở lượt trận cuối ngày 11-12 là chắc vé chơi bán kết SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đối với Indonesia sẽ phải đối mặt với Myanmar trong trận đấu tiếp theo, nhưng dù có giành chiến thắng, đội bóng này cũng chỉ có thể có tối đa 3 điểm, và con số này có thể không đủ để giúp họ giành vị trí á quân có thành tích tốt nhất nếu Việt Nam và Malaysia có ít nhất 4 điểm. Điều này có thể tạo ra một tình huống căng thẳng, vì U-22 Indonesia sẽ không thể chủ động trong việc giành vé bán kết mà phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Tình hình tại các bảng đấu đã gây ra những lo ngại về khả năng các đội có thể lợi dụng tình huống để chơi theo kiểu “bắt tay nhau”, nhằm đạt được mục tiêu không chính thức, mà không thực sự cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu. SEA Games 2025 có thể sẽ chứng kiến một trận đấu đầy kịch tính giữa Việt Nam và Malaysia, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng những toan tính chiến thuật không trong sáng sẽ xuất hiện.