Khai mạc SEA Games 33 đẳng cấp 09/12/2025 06:39

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilatthayakorn đã chia sẻ những thông tin chi tiết về lễ khai mạc SEA Games 33, diễn ra vào tối ngày 9-12.

Theo Bộ trưởng Atthakorn, việc đăng cai SEA Games 33 là dịp để Thái Lan trở lại với vai trò chủ nhà sau 18 năm, và cũng là cơ hội để đất nước thể hiện sự phát triển toàn diện của mình trên nhiều phương diện, từ di sản văn hóa đến khả năng tổ chức sự kiện quốc tế đẳng cấp.

Dấu ấn nghệ thuật ở Lễ khai mạc

Lễ khai mạc lần này là một sự kiện mang đậm dấu ấn nghệ thuật và sự sáng tạo của người Thái, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với những yếu tố hiện đại.

Bộ trưởng Atthakorn nhấn mạnh, mặc dù có một số hạn chế về môi trường, các tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc sẽ được thiết kế sao cho giảm thiểu tác động xấu đến thiên nhiên và phù hợp với chủ đề "SEA Games Xanh". Chủ đề này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thái Lan đối với bảo vệ môi trường, mà còn đặt ra một chuẩn mực mới cho cách tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilatthayakorn bật mí những điểm nhấn của buổi Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Ảnh: SSP.

Ông Atthakorn cũng kêu gọi sự tham gia của toàn thể người dân Thái Lan, đồng thời bày tỏ niềm tin SEA Games 33 sẽ mang lại những bất ngờ thú vị và tạo nên những khoảnh khắc khó quên cho cả người dân địa phương và du khách quốc tế. Ngoài ra, ông cũng cho biết cả SEA Games 33 và ASEAN Para Games là những sự kiện khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ của công chúng, đồng thời kỳ vọng "SEA Games Xanh" sẽ trở thành một hình mẫu cho các sự kiện thể thao trong khu vực và thế giới.

Về địa điểm tổ chức, ông Sorawong Thientong, người đứng đầu ban tổ chức, cho biết lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Rajamangala hiện đại và kín đáo. Ông Sorawong khẳng định ban tổ chức sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự tham gia và cổ vũ nồng nhiệt của người dân Thái Lan dành cho các vận động viên. Các tín đồ thể thao có thể kỳ vọng vào những khoảnh khắc đặc sắc như lễ rước đuốc sẽ tiến vào sân vận động từ nhiều hướng khác nhau.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ và người nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, buổi lễ hứa hẹn sẽ tạo ra không khí sôi động và đầy cảm hứng. Đặc biệt, màn thắp đuốc, được tích hợp công nghệ tiên tiến, sẽ là một điểm nhấn quan trọng, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho người tham dự và người xem.

Rực rỡ sắc màu và âm thanh mở màn cho kỳ Đại hội lớn nhất Đông Nam Á hai năm tổ chức một lần. Ảnh: SSP.

Olympic trong lòng SEA Games 33

Lễ khai mạc SEA Games 33 là một chương trình mang đậm tính chất nghệ thuật, thể thao và công nghệ, đảm bảo sẽ gây ấn tượng sâu sắc đối với các vận động viên và khán giả. Các hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, cùng với màn trình diễn đa phương tiện sẽ tạo nên một không gian sống động, đưa khán giả vào một hành trình khám phá sự sáng tạo của người Thái.

Về vấn đề giao thông, ông Sorawong cho biết các con đường xung quanh Sanam Luang sẽ không bị cấm hoàn toàn, nhưng có hệ thống xe buýt được bố trí để phục vụ cho công tác hậu cần và vận chuyển những người tham dự lễ khai mạc. Điều này giúp hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông trong ngày lễ trọng đại này.

Một điểm đáng chú ý khác là lễ khai mạc SEA Games 33 là "sân khấu thể hiện tiềm năng của người Thái", nơi giới thiệu sức mạnh và tài năng của Thế hệ Mới thông qua các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc (cả dàn nhạc và T-POP), cùng với các thiết kế hình ảnh ấn tượng.

Mỗi quốc gia Đông Nam Á cử 200 vận động viên trong màn diễu hành. Ảnh: SSP.

Chương trình sẽ bao gồm năm màn trình diễn đặc sắc, mỗi phần mang đến một thông điệp riêng biệt, từ hành trình trở về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thể thao, đến việc tôn vinh sự đoàn kết văn hóa và tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn là sự tham gia của nghệ sĩ K-Pop Thái Lan nổi tiếng BamBam, người sẽ mang đến một tiết mục đặc biệt dành riêng cho sự kiện này. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các vận động viên, nghệ sĩ, hoa hậu, nhạc sĩ và những nhân vật nổi tiếng khác từ Thái Lan.

Về phần tham dự, mỗi quốc gia sẽ cử khoảng 200 vận động viên tham gia lễ khai mạc, trong khi Thái Lan dự kiến sẽ có khoảng 400-500 vận động viên. Brunei là quốc gia đầu tiên bước vào sân vận động, và Thái Lan là quốc gia cuối cùng. Buổi lễ sẽ khép lại bằng nghi thức thắp đuốc, được kỳ vọng là một hình ảnh ấn tượng, củng cố niềm tự hào của người dân Thái Lan, thể hiện tiềm năng của đất nước này trên trường quốc tế.

Nước chủ nhà Thái Lan sẽ gây ấn tượng mạnh cho khán giả ở mùa SEA Games năm nay. Ảnh: SSP.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9-12 đến 20-12-2025, tại ba tỉnh Bangkok, Chonburi và Songkhla. Sự kiện có 50 môn thể thao chính thức, cùng với 3 môn thể thao trình diễn và 1 sự kiện biểu diễn, tổng cộng 574 huy chương vàng sẽ được trao.

Đặc biệt, SEA Games lần này sẽ đưa vào tất cả 37 môn thể thao Olympic, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh cuộc thi theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các vận động viên Đông Nam Á chuẩn bị cho những đấu trường quốc tế sắp tới.

Cuối cùng, ASEAN Para Games (Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á) lần thứ 13 sẽ được tổ chức từ ngày 20-1 đến ngày 26-1-2026, tại sân vận động Kỷ niệm 80 năm thành lập ở tỉnh Nakhon Ratchasima, sẽ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng thể thao khu vực.