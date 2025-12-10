U-22 Việt Nam và Malaysia dễ tiễn Indonesia về nước sớm 10/12/2025 06:39

(PLO)- Nhà đương kim vô địch Indonesia đang rất hồi hộp cho khả năng bị loại khỏi vòng bảng SEA Games 33 rất cao, nếu tuyển U-22 Việt Nam và Malaysia có kết quả hòa.

Đội tuyển U-22 Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tập luyện tại sân RBAC, sẵn sàng cho trận đấu then chốt với U-22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Do kém hơn chỉ số phụ, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng mới nhất bảng để tránh Thái Lan ở bán kết, và đây có thể là điểm quan trọng nhất trong 90 phút đụng độ Malaysia.

U-22 Việt Nam và Malaysia cần không thua

Sau trận ra quân thắng Lào 2-1, các tuyển thủ trẻ Việt Nam chỉ nghỉ một ngày và tiếp tục rèn luyện nghiêm túc với quyết tâm cao độ nhằm hướng đến mục tiêu giành vé vào bán kết. Tình hình lực lượng cũng mang đến cho HLV Kim Sang-sik sự yên tâm khi không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Đặc biệt, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bị chấn thương đã trở lại tập luyện bình thường và đang dần bắt nhịp với cường độ hoạt động của đội.

Việc duy trì khối lượng tập luyện hợp lý giúp toàn đội giữ được trạng thái sung mãn cho trận đấu quyết định với Malaysia ngày 11-12. Theo đó, tuyển U-22 Việt Nam đang xếp nhì bảng, do kém Malaysia hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +3). Nếu hòa, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có ngôi nhì bảng, nên toàn đội rất mong mỏi có 3 điểm để tránh chủ nhà Thái Lan an toàn hơn cho mục tiêu chung kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik miệt mài trên sân tập cho cuộc đối đầu cuối cùng ở vòng bảng với U-22 Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong quá trình chuẩn bị, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh chia sẻ những đánh giá của mình sau khi trực tiếp theo dõi trận U-22 Malaysia thắng U-22 Lào. Theo anh, Malaysia sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ và lối chơi giàu sức chiến đấu, đòi hỏi Việt Nam phải giữ sự tập trung, đặc biệt là trong việc duy trì cự ly đội hình.

Về cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, Nhật Minh cho rằng tỷ lệ chia đều cho cả hai đội bởi cùng có 3 điểm. Anh nhấn mạnh tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin tiến vào trận đấu với tinh thần cao nhất. Nhật Minh cũng bác bỏ áp lực về hiệu số phụ, đồng thời khẳng định sự đoàn kết là điểm mạnh lớn nhất của đội để mang về chiến thắng.

Tiền đạo Quốc Việt cũng thể hiện sự tự tin khi nhắc đến cuộc đối đầu Malaysia. Anh cho biết đã từng đá với đối thủ này nhiều lần nên không hề e ngại. Quốc Việt khẳng định mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Anh chia sẻ HLV Kim Sang-sik yêu cầu các cầu thủ nỗ lực tối đa và tận dụng triệt để mọi cơ hội.

Malaysia đang dẫn đầu bảng B sau trận ngược dòng thắng đậm Lào 4-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong những ngày cuối chuẩn bị, ban huấn luyện tập trung hoàn thiện lối chơi, đặc biệt là khả năng xử lý bóng ở các tình huống cuối cùng, yếu tố quyết định trong các trận đấu căng thẳng. Tinh thần đồng lòng, khát khao chiến thắng đang lan tỏa trong đội tuyển U-22 Việt Nam, vì chiếc vé vào vòng bán kết của SEA Games 33.

Nhà đương kim vô địch Indonesia lo lắng

Ở bảng C, đội tuyển U-22 Indonesia của HLV Indra Sjafri cũng đang bước vào giai đoạn quyết định của hành trình tìm kiếm suất vào bán kết SEA Games 33. Sau thất bại đau đớn 0-1 trước Philippines, nhà đương kim vô địch Indonesia đánh mất quyền tự quyết và buộc phải hướng đến vị trí á quân có thành tích tốt nhất. Philippines với 6 điểm đã chắc chắn đứng đầu bảng C và giành vé vào bán kết, để lại Indonesia trong cuộc đua cam go với các đội nhì bảng khác.

Theo đó, Indonesia buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối, đồng thời hy vọng trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại bảng B không kết thúc với tỷ số hòa. Nếu hai đội bóng này chia điểm, cả hai sẽ cùng có 4 điểm, con số vượt ngoài tầm với của Indonesia, bởi dù thắng Myanmar thì họ chỉ có tối đa 3 điểm. Điều này đồng nghĩa việc Indonesia bị loại ngay cả trước khi đá trận cuối với Myanmar ngày 12-12.

U-22 Indonesia vừa buộc phải thắng Myanmar vừa phụ thuộc rất lớn vào kết quả trận Việt Nam - Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Indra Sjafri cho biết đội có 3 ngày để hồi phục và rèn chiến thuật với mong mỏi Indonesia vượt qua vòng bảng. Dù chịu nhiều sức ép, ông Indra từ chối bình luận về trận đấu Việt Nam – Malaysia, bởi theo ông, đó là điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của Indonesia. Điều quan trọng nhất lúc này là đối đầu Myanmar với sự chuẩn bị tốt nhất và phải giành chiến thắng bằng mọi giá.

Trận đấu quyết định giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tại sân Rajamangala, Bangkok, trong khi Indonesia chạm trán Myanmar một ngày sau đó tại Chiang Mai. Với cục diện hiện tại, U-22 Indonesia cần vừa chiến thắng vừa cầu mong đối thủ mắc sai lầm, một tình thế khiến vòng đấu cuối cùng của bảng B càng trở nên căng thẳng.

Với việc U-22 Việt Nam và Malaysia chỉ cần hòa nhau là cùng nắm tay nhau đi tiếp, cơ hội cho nhà đương kim vô địch Indonesia rất nhỏ nhoi. Bởi cả hai sẽ không ngây thơ căng sức ra chơi với thế một mất một còn gây mất sức cho chặng đường tiếp theo. Vì thế, 90 phút cuối ở bảng B sẽ định đoạt số phận của nhiều đội bóng tại SEA Games 33, và tuyển U-22 Indonesia có thể sớm dừng cuộc chơi.