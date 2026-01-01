Lý do Man City vô địch giải Ngoại hạng Anh mà không phải Arsenal 01/01/2026 13:19

(PLO)- Rio Ferdinand, cựu trung vệ huyền thoại của Manchester United đã khiến dư luận chú ý khi thừa nhận ông đã thay đổi quan điểm về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay khi đặt Man City lên ngôi.

Trong bối cảnh Arsenal đang dẫn đầu và tạo nên thế cạnh tranh căng thẳng ở nhóm trên, Ferdinand cho rằng Man City mới là đội đang nắm lợi thế lớn nhất để bước lên ngôi vương khi mùa giải khép lại.

Đội bóng thành London, lần gần nhất đăng quang Ngoại hạng Anh đã từ năm 2004, tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng kể kể từ đầu mùa. Pháo thủ thường xuyên duy trì vị trí số một trong phần lớn chặng đường đã qua, qua đó nuôi hy vọng chấm dứt quãng thời gian dài trắng tay ở đấu trường quốc nội. Ba mùa giải gần đây, Arsenal đều kết thúc ở vị trí á quân, một thành tích vừa phản ánh sự tiến bộ, vừa để lại cảm giác dang dở.

Bước vào mùa giải hiện tại, đội hình của HLV Mikel Arteta được đánh giá cao hơn hẳn nhờ chiều sâu lực lượng. Những khoản đầu tư mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 đã giúp Arsenal sở hữu đội hình đồng đều, có khả năng xoay tua và thích ứng tốt hơn với lịch thi đấu dày đặc. Dù gặp không ít khó khăn vì chấn thương ở một số vị trí quan trọng, chiến thắng nhọc nhằn trước Brighton vẫn đủ để họ bảo vệ ngôi đầu khi bước sang năm mới.

Rio Ferdinand cho rằng Man City sẽ lên ngôi số 1 mùa này. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, lợi thế của Arsenal đang dần bị bào mòn. Man City và Aston Villa vẫn kiên trì bám đuổi, với khoảng cách lần lượt là năm và sáu điểm. Đáng chú ý, Man City còn một trận chưa đấu trong tay. Nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng của Pep Guardiola sẽ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm, qua đó khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn rất nhiều.

So với mùa giải trước, Manchester City đang thể hiện hình ảnh tích cực và thuyết phục hơn. Sau một năm thi đấu không như kỳ vọng, khi họ không thể bảo vệ chức vô địch một cách trọn vẹn, đội chủ sân Etihad đã có những điều chỉnh mạnh mẽ về lực lượng. Các khoản đầu tư được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè năm ngoái giờ đây bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Đội hình của Pep Guardiola vận hành mượt mà hơn, giàu năng lượng và ổn định trên nhiều mặt trận.

Chuỗi tám chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường là minh chứng rõ nét cho sự trở lại mạnh mẽ ấy. Chính phong độ ấn tượng này đã khiến Rio Ferdinand thay đổi cách nhìn. Ông thẳng thắn chia sẻ rằng dù từng tin Arsenal sẽ giữ được vị thế dẫn đầu, nhưng nếu đặt mình vào vai một người dự đoán kết quả, ông sẽ nghiêng về Manchester City.

Arsenal bị cho là thường hụt hơi ở giai đoạn nước rút giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Ferdinand cũng thừa nhận mong muốn cá nhân là thấy Arsenal đăng quang, nhưng thực tế hiện tại cho thấy Man City đang sở hữu nền tảng vững vàng hơn để bứt phá ở chặng nước rút.

Nhận định của Ferdinand càng đáng chú ý khi Arsenal sắp bước vào giai đoạn lịch thi đấu đầy thử thách. Trong tháng 1, họ lần lượt đối đầu với những đối thủ lớn như Liverpool, Chelsea và Manchester United. Theo cựu trung vệ người Anh, đây là quãng thời gian mang tính bản lề, có thể quyết định cục diện cuộc đua vô địch. Ông cho rằng Arsenal từng tạo được khoảng cách khá an toàn, nhưng việc để các đối thủ thu hẹp cách biệt đã đẩy họ vào thế chịu áp lực lớn hơn.

Theo Ferdinand, điểm yếu cố hữu của Arsenal nằm ở việc họ thường sảy chân trong những thời điểm nhạy cảm, đặc biệt là ở các trận đấu lẽ ra phải thắng. Trong lúc Man City đang âm thầm tăng tốc với kinh nghiệm và bản lĩnh đã được kiểm chứng, cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn sẽ kéo dài đến những vòng đấu cuối cùng.