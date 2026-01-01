Thê thảm Manchester United 01/01/2026 13:03

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Gary Neville đã không giấu được sự thất vọng tột độ khi chứng kiến màn trình diễn của Manchester United trong trận hòa đội cuối bảng Wolves 1-1 tại sân nhà Old Trafford.

Trên các kênh bình luận, cựu đội trưởng Manchester United thẳng thắn mô tả đây là “màn trình diễn tệ hại nhất trong số những màn trình diễn tệ hại”, một nhận định cho thấy mức độ thất vọng của ông với đội bóng cũ.

Trận đấu này vốn được xem là cơ hội vàng để Manchester United cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nếu giành trọn 3 điểm, họ hoàn toàn có thể vươn lên nhóm bốn đội dẫn đầu. Thế nhưng Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng và chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa, đã cầm chân Quỷ đỏ 1-1. Kết quả ấy giúp Wolves chấm dứt chuỗi 11 trận thua liên tiếp, trong khi lại phơi bày thêm những vấn đề nghiêm trọng của đội chủ sân Old Trafford.

Neville cho rằng Manchester United thậm chí còn chơi tệ hơn cả trận thua trước Grimsby Town, đại diện của hạng tư, tại Cúp Liên đoàn hồi đầu mùa. Ông nhấn mạnh rằng nếu không có hai pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Senne Lammens, MU hoàn toàn có thể phải nhận thất bại ngay trên sân nhà. Theo Neville, điều khiến ông lo ngại nhất không nằm ở kết quả, mà là cách đội bóng thể hiện sự thụt lùi rõ ràng về lối chơi và tinh thần.

Neville thất vọng lớn về MU. Ảnh: EPA.

Bầu không khí trên khán đài Old Trafford phần nào phản ánh sự thất vọng ấy. Sau tiếng còi mãn cuộc, những tiếng la ó không dừng lại mà còn kéo dài khi nhiều cổ động viên nán lại sân để bày tỏ sự bức xúc. Neville nhận xét rằng đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin của người hâm mộ vào đội bóng đang bị bào mòn nghiêm trọng.

Trước đó không lâu, Manchester United từng giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle trong ngày Lễ tặng quà, dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Bruno Fernandes, Harry Maguire hay Matthijs de Ligt, cùng một số cầu thủ bận tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, sự khởi sắc ngắn ngủi ấy đã không được duy trì. Trước Wolves, Man United khởi đầu khá tốt và có bàn mở tỷ số nhờ cú sút của Joshua Zirkzee, bóng chạm người đổi hướng khiến thủ môn đối phương bó tay. Dẫu vậy, họ không thể kiểm soát thế trận và để Ladislav Krejci đánh đầu gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.

Hệ thống chiến thuật 3-4-3 của ông thầy trẻ Ruben Amorim tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Sau khi tạm thời sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ trước Newcastle, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại quay về hệ thống ba trung vệ quen thuộc. Neville cho rằng quyết định này là sai lầm, bởi ông đã theo dõi đủ nhiều trận của Manchester United trong vài tuần qua để nhận ra đội bóng không phù hợp với cách vận hành đó. Theo ông, Amorim đã tự làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.

HLV Amorim cùng các học trò không thắng nổi đội cuối bảng ngay trên thánh địa Old Trafford. Ảnh: EPA.

Những sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai cũng không nhận được sự đồng tình. Việc rút Zirkzee ra sân để tung Jack Fletcher, cầu thủ mới 18 tuổi và chỉ có lần ra sân thứ ba cho đội một, được Amorim giải thích là thay đổi mang tính chiến thuật.

Tuy nhiên, Neville phản bác gay gắt, cho rằng mỗi sự thay người đều khiến đội bóng chơi tệ hơn. Ông nhấn mạnh rằng dù Zirkzee không phải mẫu tiền đạo huyền thoại như Eric Cantona, sự hiện diện, kinh nghiệm và thể chất của anh vẫn rất cần thiết trong bối cảnh Manchester United đang bế tắc.

Trận hòa trước Wolves đang phơi bày hàng loạt vấn đề về chiến thuật, nhân sự và tâm lý, đồng thời đặt Ruben Amorim trước áp lực lớn khi niềm tin từ người hâm mộ lẫn các cựu danh thủ ngày càng lung lay.