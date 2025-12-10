Sốc: U-22 Việt Nam từ chối ‘bắt tay’ Malaysia để loại Indonesia 10/12/2025 08:43

(PLO)- Các cầu thủ U-22 Việt Nam khẳng định sẽ không chủ động tìm kiếm một kết quả hòa trước Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 33, bất chấp việc tỉ số này có thể giúp cả hai đội đi tiếp và gián tiếp loại U-22 Indonesia.

Trong lúc HLV Indra của Indonesia lo ngại có một cái “bắt tay” xảy ra chỉ để dưỡng sức, nhiều cầu thủ U-22 Việt Nam cho biết họ quyết tâm thi đấu sòng phẳng và giành chiến thắng Malaysia là ưu tiên hàng đầu, không bị ảnh hưởng bởi những suy đoán bên ngoài.

Theo đó, cục diện bảng đấu đang trở nên căng thẳng sau khi nhà đương kim vô địch Indonesia bất ngờ thua Philippines 0-1 ở trận mở màn. Thầy trò HLV Indra vẫn còn cơ hội sửa sai khi gặp Myanmar, nhưng dù có thắng, họ cũng chỉ đạt được 3 điểm, con số không đủ để vượt qua Việt Nam và Malaysia trong trường hợp hai đội này chia điểm với nhau.

Lúc này, Việt Nam và Malaysia đều đang có 3 điểm, và một trận hòa ở lượt cuối vòng bảng ngày 11-12 sẽ giúp đôi bên cùng sở hữu 4 điểm, qua đó dắt tay nhau vào bán kết SEA Games 33.

Quốc Cường cùng đồng đội không muốn hòa Malaysia. Ảnh: VFF.

Trước câu hỏi xoay quanh khả năng “bắt tay” giữa hai đội, tiền đạo Nguyễn Thái Quốc Cường đã phản ứng rất rõ ràng. Anh cho biết toàn đội luôn giữ tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, tập trung tối đa cho mục tiêu ba điểm. Quốc Cường nhấn mạnh rằng tập thể U-22 Việt Nam chỉ hướng đến chiến thắng, đồng thời khẳng định đội bóng không đặt ra bất kỳ kịch bản hòa nào.

Cầu thủ này cũng cho biết anh đã theo dõi trận thua của Indonesia trước Philippines và càng có thêm động lực để giành trọn vẹn kết quả tốt trước Malaysia. Trước đó, các đồng nghiệp của Quốc Cường như tiền đạo Quốc Việt, Lê Phát cũng nhấn mạnh sẽ chơi hết mình để thắng Malaysia.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 11-12 được xem như bước ngoặt quan trọng của bảng B. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng bán kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Malaysia - đội đang tạm dẫn đầu bảng - cũng đặt mục tiêu tương tự.

U-22 Malaysia chỉ cần hòa Việt Nam là nhất bảng ở lượt trận cuối nhưng không chắc họ làm được. Ảnh: CCT.

HLV Nafuzi Zain tuyên bố ông cùng các học trò sẽ chiến thắng, nhưng điều quan trọng nhất là không để thua, và chỉ cần tránh thất bại, Malaysia sẽ nắm vé đi tiếp.

Tuy vậy, U-22 Malaysia đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng. Sau khi mất tiền vệ chạy cánh Haqimi Azim Rosli, họ tiếp tục không có sự phục vụ của tiền vệ Haziq Kutty Abba vì chấn thương gân kheo. HLV Nafuzi thừa nhận đây là một thử thách đáng kể, nhưng ông nhấn mạnh đội bóng phải thích nghi và tìm ra phương án tối ưu trong hoàn cảnh này.

Tất cả những yếu tố trên khiến cuộc đối đầu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Malaysia ngày 11-12 trở thành tâm điểm của vòng bảng, là một trận đấu kịch tính, nơi cả hai đội đều đặt mục tiêu chiến thắng thay vì toan tính “bắt tay” cầm hòa để loại nhà đương kim vô địch Indonesia (đá với Myanmar ngày 12-12).