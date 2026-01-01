Salah và 4 đồng đội sẽ khăn gói rời Liverpool ngay đầu năm mới 01/01/2026 14:14

(PLO)- Có ít nhất năm cầu thủ của đội hình hiện tại Liverpool sẽ phải rời khỏi sân Anfield trong tháng 1-2026 và có thể không còn khoác áo CLB trong tương lai.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 là một trong những giai đoạn biến động mạnh mẽ nhất của Liverpool trong nhiều năm trở lại đây. Đội chủ sân Anfield đã chi ra số tiền rất lớn để mang về hàng loạt tân binh nhằm phục vụ cho triều đại mới của HLV Arne Slot, đồng thời chia tay không ít gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác so với kỳ vọng ban đầu.

Sự xuất hiện của những bản hợp đồng đình đám như Florian Wirtz, Alexander Isak hay Hugo Ekitike từng khiến người hâm mộ tin rằng Liverpool sẽ nhanh chóng tìm lại hình ảnh đáng sợ. Dù vậy, họ vẫn chưa thể tạo ra tác động đủ lớn để kéo đội bóng đi lên. Lối chơi của Liverpool dưới thời Arne Slot vẫn thiếu sự mạch lạc, trong khi tính ổn định gần như không tồn tại.

Sau 18 vòng đấu của mùa giải 2025-2026, nhà đương kim vô địch chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 32 điểm, kém Arsenal tới 13 điểm. Vì thế, kỳ chuyển nhượng tháng 1-2026 là một bước ngoặt mới. Liverpool, giống như nhiều đối thủ lớn khác, nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh đội hình. Với toàn quyền được trao, Arne Slot được kỳ vọng sẽ mạnh tay loại bỏ những nhân tố không còn phù hợp để định hình lại bộ khung lý tưởng.

Salah đã công khai muốn chia tay Liverpool sau nhiều lần anh bị HLV Slot cho ngồi ghế dự bị. Ảnh: EPA.

Theo đó, hiện có ít nhất năm cầu thủ phải chia tay Liverpool. Cái tên gây chú ý nhất trong danh sách này dĩ nhiên là Mohamed Salah. Ý tưởng Salah rời sân Anfield từng bị xem là điều khó tưởng tượng chỉ vài tháng trước, nhất là khi anh vẫn là biểu tượng lớn nhất của đội bóng. Tuy nhiên, mâu thuẫn công khai giữa tiền đạo người Ai Cập và HLV Arne Slot hồi tháng 12-2025 đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Dù màn trình diễn tích cực của Salah trong trận gặp Brighton trước khi lên đường dự AFCON phần nào cho thấy khả năng hàn gắn, tương lai lâu dài của anh vẫn chưa được đảm bảo. Việc Salah tạm thời vắng mặt vì nghĩa vụ đội tuyển càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về vai trò của anh trong kế hoạch sắp tới.

Trường hợp khác là Harvey Elliott cho thấy sự thiếu ổn định trong công tác sử dụng nhân sự. Tiền vệ trẻ người Anh được cho mượn tới Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng hè, kèm theo điều khoản mua đứt nếu đáp ứng đủ số lần ra sân. Tuy nhiên, Elliott liên tục bị HLV Unai Emery loại khỏi đội hình, làm dấy lên khả năng anh sẽ quay lại Liverpool sớm hơn dự kiến. Dẫu vậy, ngay cả khi trở lại Anfield, Elliott cũng không nằm trong kế hoạch dài hạn của Arne Slot và khả năng cao sẽ tiếp tục bị thanh lý.

Endo đang bị chấn thương khiến cửa trở lại đội hình Liverpool mịt mờ. Ảnh: EPA.

Wataru Endo là một cái tên khác có tương lai mờ mịt. Thương vụ trị giá 16 triệu bảng đưa Endo về từ Stuttgart từng gây nhiều tranh cãi, ngay cả khi đó là bản hợp đồng được Jurgen Klopp trực tiếp thúc đẩy. Kể từ khi ban huấn luyện thay đổi, tiền vệ người Nhật Bản gần như không còn đất diễn. Anh đang xếp sau hàng loạt cái tên trẻ trung và linh hoạt hơn ở tuyến giữa, từ Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch cho đến Dominik Szoboszlai hay Curtis Jones.

Stefan Bajcetic cũng là trường hợp khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối. Từng được xem là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải 2022-2023 đầy thất vọng, Bajcetic cho thấy tiềm năng lớn khi có thể chơi tốt cả ở hàng tiền vệ lẫn trung vệ. Tuy nhiên, những bản hợp đồng cho mượn tới RB Salzburg và Las Palmas đã khiến anh không có cơ hội thể hiện dưới thời Arne Slot.

Kostas Tsimikas có nhiều khả năng sẽ... đi luôn. Ảnh: EPA.

Cái tên cuối cùng là Kostas Tsimikas, người đã rời Liverpool để gia nhập Roma theo dạng cho mượn một mùa giải. Hậu vệ người Hy Lạp từng là phương án dự phòng đáng tin cậy cho Andy Robertson, nhưng sự xuất hiện của Milos Kerkez đã khiến vị trí của anh trở nên thừa thãi. Ở tuổi 29, Tsimikas khó có cơ hội chen chân trở lại đội hình chính, kể cả khi Roma không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Những biến động này cho thấy Liverpool đang đứng trước giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn. Kỳ chuyển nhượng tháng 1-2026 có thể sẽ tiếp tục mang đến những thay đổi lớn, khi Arne Slot buộc phải đưa ra các quyết định cứng rắn để cứu vãn mùa giải và định hình lại tương lai của đội bóng.