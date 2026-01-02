Pep Guardiola thất vọng về Man City 02/01/2026 11:30

(PLO)- HLV Pep Guardiola thất vọng về Man City sau trận hòa Sunderland 0-0 ở vòng 19 Premier League khiến họ lại bị Arsenal gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

HLV Pep Guardiola thất vọng về Man City sau khi đội bóng của ông không tận dụng được cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xếp hạng Premier League là Arsenal. Man City đã bị Sunderland cầm hòa 0-0 vào sáng nay 2-1.

HLV Pep Guardiola của Manchester City thừa nhận sự thất vọng của mình sau khi đội bóng không tận dụng được cơ hội. Kết quả này đồng nghĩa với việc Manchester City đánh mất hai điểm quan trọng trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, nhất là khi Arsenal vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng và dẫn trước Manchester City 4 điểm.

Man City đã hoàn toàn áp đảo trận đấu. Đội bóng thành Manchester kiểm soát bóng tới 68%, tung ra 14 cú sút về phía khung thành, trong đó có 4 cú sút trúng đích, và tạo ra 5 cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, sự áp đảo này không thể chuyển hóa thành bàn thắng do hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của Sunderland trong suốt 90 phút.

Ban đầu, Man City tưởng chừng đã sớm dẫn trước khi Bernardo Silva ghi bàn ở phút thứ sáu. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được lâu khi các đoạn băng ghi hình cho thấy đội trưởng của Man City đã ở vị trí việt vị trước khi nhận bóng.

Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận đấu, Pep Guardiola tiếp tục tìm kiếm những điểm tích cực trong màn trình diễn của đội mình, mặc dù ông thừa nhận sự thất vọng vì Man City không ghi được bàn thắng. "Tốt. Giành được một điểm. Hiệp hai thật tuyệt vời. Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúng tôi không thể ghi bàn từ khoảng cách sáu mét", Pep Guardiola nói.

Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của Man City

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhấn mạnh nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ Man City, đặc biệt là ở cự ly rất gần. Ông lưu ý đội của mình đã có nhiều cơ hội trong vòng cấm địa, cả trực tiếp đối mặt với thủ môn lẫn hậu vệ, nhưng vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Pep Guardiola thất vọng về Man City sau trận hòa Sunderland. ẢNH: AFP

"Đã bao nhiêu lần chúng ta có cơ hội đối mặt với thủ môn hoặc các cầu thủ khác trong vòng cấm địa mà không thể dứt điểm thành công? Tất nhiên, mối đe dọa mà họ tạo ra là rất lớn. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt là trong hiệp hai," Guardiola tiếp tục.

Pep Guardiola cũng thừa nhận rằng Man City gặp khó khăn trong hiệp một do lối chơi pressing mạnh mẽ của Sunderland. Tuy nhiên, ông cho rằng vai trò của Rodri rất quan trọng trong việc giúp đội bóng thoát khỏi áp lực và phát động tấn công hiệu quả hơn.

"Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước một đội bóng như vậy trên sân vận động này, đặc biệt là trong hiệp hai. Chúng tôi gặp khó khăn trong hiệp một vì lối chơi pressing của họ, nhưng Rodri đã chuyền bóng cho chúng tôi để phá vỡ hàng phòng ngự, tạo khoảng trống cho chúng tôi. Hiệp hai tốt hơn nhiều", ông thầy người Tây Ban Nha giải thích.

Thể lực của Sunderland

Bên cạnh kỷ luật chiến thuật, PEP Guardiola cũng nhấn mạnh sức mạnh thể chất của Sunderland là một yếu tố khiến trận đấu trở nên khó khăn. Ông cho rằng "Mèo Đen" rất mạnh mẽ và quyết liệt trong các pha tranh chấp, vì vậy việc Man City gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội là điều dễ hiểu.

"Họ rất mạnh mẽ về thể chất, rất khỏe, nên kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng tôi giành được một điểm. Chặng đường phía trước vẫn còn dài", HLV Pep Guardiola nhấn mạnh.

Mặc dù cảm thấy đội của mình xứng đáng giành chiến thắng, Pep Guardiola cho rằng trong bóng đá, kết quả cuối cùng là không thể phủ nhận. "Kết quả là như vậy", ông kết luận.

Trận hòa này đồng nghĩa với việc Manchester City phải chấp nhận một điểm và không thể thu hẹp khoảng cách với Arsenal trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sunderland một lần nữa chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt là trên sân nhà, với hàng phòng ngự vững chắc và tinh thần chiến đấu cao. Man City không phải là đội bóng lớn duy nhất gây thất vọng trong ngày thi đấu 2-1 khi đương kim vô địch Liverpool cũng bị Leeds United cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Anfield. Trong khi đó, Brentford hòa Tottenham 0-0, còn Crystal Palace cũng hòa Fulham 1-1.