Xác minh vụ nam sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông 11/02/2026 11:32

(PLO)- Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 9 đã bị một thanh niên hành hung sau va chạm giao thông tại tỉnh Tây Ninh.

Video: Xác minh vụ nam sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông

Ngày 11-2, công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một học sinh bị hành hung. Vụ việc được ghi lại trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội vào tối 10-2 khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, vào khoảng 16 giờ 47 phút ngày 10-2, tại đường Tập Đoàn 5, khu vực giáp ranh Ấp 3, xã Hướng Thọ Phú và Ấp Bình Cang 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, một học sinh đi xe đạp điện đến khu vực ngã ba thì xảy ra va chạm nhẹ với một nam thanh niên chạy xe máy chở theo vợ và con nhỏ.

Cú va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng, cả hai phương tiện đều không bị ngã. Tuy nhiên, thay vì trao đổi hay giải quyết sự việc, nam thanh niên bất ngờ lao tới hành hung học sinh.