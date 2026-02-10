Khởi tố 3 bị can hành hung nam sinh lớp 9 tử vong do ghen tuông 10/02/2026 13:29

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai khởi tố ba thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người sau mâu thuẫn ghen tuông.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với PHML (15 tuổi), TTN (15 tuổi) và LQV (17 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, trong đó L và V đang là học sinh.

Mâu thuẫn ghen tuông, ba thanh thiếu niên hành hung khiến một nam sinh lớp 9 tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 25 phút ngày 7-2, do mâu thuẫn ghen tuông, PHML rủ TTN, LQV cùng một số người khác đi tìm nhóm thiếu niên Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku, Gia Lai) đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng để đánh.

Lúc này, PHML lao vào đấm nhiều lần vào vùng đầu, mặt em HNMV khiến em này phải bỏ chạy vào trong cửa hàng. Nhóm này tiếp tục tấn công em NQH khiến nạn nhân bất tỉnh. NQH được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng và tử vong vào tối 8-2.

Sau khi gây án, cả ba thanh thiếu niên đến Công an phường Pleiku đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.