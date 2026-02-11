Xe khách 41 chỗ chở tới 72 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 200 triệu 11/02/2026 16:54

(PLO)- Một xe khách tuyến Hà Giang - Hải Phòng đã chở 72 người trong khi chỉ được cho phép 41 chỗ nằm, một chỗ ngồi và một ghế tài xế.

Ngày 11-2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng), đơn vị này vừa kiểm tra, xử phạt gần 200 triệu đồng với tài xế và chủ xe khách giường nằm chở quá số người quy định.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, xử lý phản ánh vi phạm gửi tới Zalo của Cục trưởng Cục CSGT về trường hợp ô tô khách chở quá số người quy định.

Sau khi nhận được chỉ đạo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã giao Đội CSGT đường bộ số 5 dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý.

Xe khách tuyến Hà Giang - Hải Phòng 41 chỗ chở 72 người bị xử phạt. Ảnh: MK

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 10-2, Đội CSGT đường bộ số 5 đã dừng ô tô BKS 23B-004.94 chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng (lý trình cự ly dài trên 300 km). Tài xế điều khiển là Hà Quang H (43 tuổi, trú xã Tam Đa, Bắc Ninh), đã xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 72 hành khách. Trong khi đó, thực tế xe chỉ được phép chở 41 chỗ nằm, một chỗ ngồi và một người lái.

Sau khi kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản đối với tài xế về hành vi chở quá số người quy định; lập biên bản với chủ xe khách về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Tổng mức phạt với hai hành vi nêu trên là 193,5 triệu đồng, đồng thời xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện hai tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.