HLV Kim Sang-sik: 'Trận thua Malaysia 0-4 giúp cầu thủ trẻ Việt Nam mạnh mẽ hơn' 10/12/2025 17:53

(PLO)- Chiều 10-12, ngay trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp U-22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 một ngày sau đó, HLV Kim Sang-sik đã dành thời gian trao đổi với truyền thông.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ U-22 Việt Nam đang có trạng thái tâm lý tốt và thể lực lý tưởng, sẵn sàng hướng đến mục tiêu cao nhất là giành trọn 3 điểm trước đội dẫn đầu bảng Malaysia.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-22 Việt Nam có một tuần chuẩn bị kể từ sau chiến thắng mở màn trước U-22 Lào 2-1, và quãng thời gian này quá đủ cho toàn đội hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật cũng như củng cố thể lực. Ông cho biết cả 23 cầu thủ đều sẵn sàng ra sân khi cần thiết và không có trường hợp nào gặp vấn đề chấn thương. Điều này góp phần tạo nên sự tự tin rất lớn trước cuộc đối đầu mang tính sống còn”.

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh Malaysia là đội bóng mạnh về thể chất và có xu hướng tấn công trực diện với cường độ cao. Ban huấn luyện U-22 Việt Nam đã trực tiếp theo dõi và phân tích khá kỹ lối chơi của đối phương, từ đó xây dựng các phương án đối phó phù hợp.

Ông thầy người Hàn Quốc đã nghiên cứu kỹ U-22 Malaysia và lên phương án soán ngôi đầu bảng của đối thủ này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Kim chia sẻ đội bóng đã dành nhiều thời gian cho các cuộc họp chiến thuật cũng như cải thiện khả năng tranh chấp và pressing nhằm đáp ứng nhịp độ trận đấu. Với sự tập trung và tinh thần làm việc nghiêm túc, ông tin toàn đội có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Trong bối cảnh Malaysia chỉ cần hòa để đứng đầu bảng, trong khi U-22 Việt Nam bắt buộc phải thắng để tự quyết vé vào bán kết, HLV Kim Sang-sik cho biết đội sẽ lựa chọn lối chơi chủ động ngay từ đầu. Ông xem đây là trận đấu có tính chất của một trận knock out thực thụ, nơi chỉ có chiến thắng mới giúp Việt Nam tiến bước. Vì thế, ông Kim đã yêu cầu các học trò nhập cuộc mạnh mẽ, duy trì áp lực liên tục để tìm lợi thế sớm.

Trước những ý kiến cho rằng U-22 Việt Nam chưa thực sự bùng nổ trong hiệp một trận gặp Lào, ông thẳng thắn thừa nhận đội tạo nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc thi đấu trận đầu tiên tại giải luôn tiềm ẩn khó khăn nhất định. Qua mỗi trận, đội sẽ cải thiện dần và chiến thắng trước Lào chính là bước đệm quan trọng để các cầu thủ thêm tự tin.

Thầy trò ông Kim nỗ lực trên sân tập cho trận cuối vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ thêm về tâm lý toàn đội, cho biết thất bại 0-4 của đội tuyển quốc gia trước Malaysia hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027 đã tác động không nhỏ đến cảm xúc của các cầu thủ trẻ. Họ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, khiến quyết tâm chứng minh bản thân càng trở nên mạnh mẽ. Ông tin tinh thần đó sẽ được chuyển hóa thành động lực thi đấu trong trận quyết định.

Trận đấu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ, ngày 11-12 và được xem như trận “chung kết bảng B”, nơi chiếc vé vào bán kết với vị trí nhất bảng sẽ được định đoạt.