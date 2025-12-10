Bi kịch của nhà vô địch U-22 Indonesia: Được “chữa lành” như những đứa trẻ 10/12/2025 13:16

(PLO)-Nhà vô địch SEA Games Indonesia đã đi chữa lành sau khi thua Philippines và có nguy cơ bị loại nếu U-22 Việt Nam và Malaysia "bắt tay" nhau hòa...

HLV Indra Sjafri của U-22 Indonesia cố gắng khôi phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ sau thất bại đáng xấu hổ trước U-22 Philippines tại SEA Games 2025 .

Kết quả bất lợi thua 0-1 trước Philippines trong lượt trận thứ hai của bảng C tại SEA Games 33 diễn ra tại Sân vận động kỷ niệm 700 năm, Chiang Mai ngày 8-12 đã đẩy nhà đương kim vô địch SEA Games-U-22 Indonesia vào nguy cơ bị loại.

Toàn lãnh đạo U-22 Indonesia gồm trưởng đoàn Sumardij (bìa phải) đến HLV Indra Sjafri, các trợ lý "chữa lành" cho cầu thủ sau trận thua Philippines 0-1. Ảnh: Bola

Trong khi trưởng đoàn U-22 Indonesia, ông Sumardji nói với báo chí: "Chúng tôi đã phục hồi sức khỏe tinh thần cho các em bằng cách đưa các em đi ăn, với những món các em thích để giúp các em quên đi hoàn cảnh khó khăn và thất bại hôm qua. Chúng tôi đã làm được điều đó, và tôi có thể thấy các em đã 'trở lại” ổn hơn”.

Đội U-22 Indonesia phải giành chiến thắng trước đội tuyển U-22 Myanmar trong trận đấu cuối cùng của bảng C và phần còn lại là... chờ vé vớt.

Otu Banatao (17) ghi bàn thắng cho Philippines khiến nhà vô địch SEA Games phải... chữa lành. Ảnh: Bola

Tuy nhiên, nếu trận Việt Nam và Malaysia (16 giờ ngày 11-12) có tỉ số hòa thì ngày hôm sau Indonesia chỉ đá thủ tục với Myanmar rồi rời SEA Games 33. Ông Sumardji nói tiếp: "Chúng tôi làm điều đó, chúng tôi chữa lành tâm trí và trái tim họ. Và chúng tôi chia sẻ. Mỗi người đều có một nhiệm vụ, từ thủ môn, HLV thủ môn, đến tiền đạo, HLV tiền đạo. Chúng tôi đã phân chia mọi nhiệm vụ để đáp ứng tâm lý, trái tim và trí óc của các cầu thủ".

Lãnh đội U-22 Indonesia phân công nhiệm vụ chữa lành cho các cầu thủ sau trận thua Philippines và để các cầu thủ thực sự tràn đầy nhiệt huyết trở lại. Cơ hội giành vé vào bán kết SEA Games 2025 của U-22 Indonesia là rất mong manh. Số phận của “Garuda Muda” phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác.

Nếu đội tuyển U-22 Việt Nam hòa với đội tuyển U-22 Malaysia ở bảng B (thi đấu ngày 11-12), đội tuyển U-22 Indonesia sẽ phải nói lời tạm biệt với SEA Games 2025 mà không cần biết kết quả trận cuối cùng gặp Myanmar (ngày 12-12).