10 nguồn thu nhập 'khủng' giúp Ronaldo giàu nứt đố đổ vách 10/12/2025 14:25

(PLO)- Cristiano Ronaldo từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ một siêu sao bóng đá, khi bên cạnh sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, anh còn xây dựng hình ảnh một doanh nhân sắc sảo và liên tục mở rộng nguồn tài sản của mình.

Theo The C Connects, tổng giá trị tài sản ròng của Ronaldo hiện đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, đưa anh trở thành một trong những vận động viên giàu có nhất hành tinh. Thành tựu này đến từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà Ronaldo đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp.

Ở giai đoạn thi đấu đỉnh cao trong màu áo những CLB lớn như Manchester United, Real Madrid, Juventus và sau này là Al Nassr, Ronaldo luôn nhận được các bản hợp đồng giá trị lớn cùng khoản lương và thưởng thuộc hàng cao nhất thế giới bóng đá. Thu nhập từ sự nghiệp thi đấu chính là nền tảng tài chính vững chắc, giúp anh tạo dựng nguồn vốn ban đầu để phát triển các hoạt động kinh doanh về sau.

Ngoài thu nhập trên sân cỏ, Ronaldo còn là gương mặt được các thương hiệu toàn cầu săn đón. Với lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram hơn 668 triệu, anh trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực tiếp thị. Những hợp đồng hợp tác với các nhãn hàng mang về cho anh doanh thu lên tới hàng tỷ USD, biến mảng quảng bá thương hiệu thành một trong những nguồn thu chính.

CR7 đã tạo nên một thương hiệu hấp dẫn cho cá nhân. Ảnh: EPA.

Không chỉ dừng lại ở việc đại diện hình ảnh cho thương hiệu khác, Ronaldo còn phát triển nhãn hiệu riêng mang tên CR7. Hệ sinh thái CR7 bao gồm đồ lót, giày dép, nước hoa và nhiều phụ kiện thời trang khác. Nhờ sức hút của tên tuổi Ronaldo, các sản phẩm này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành lựa chọn phổ biến ở nhiều quốc gia.

Ronaldo cũng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ lưu trú khi hợp tác cùng Pestana Hotel Group để xây dựng chuỗi khách sạn Pestana CR7 Lifestyle. Các khách sạn tại Lisbon, Madrid và Marrakesh góp phần củng cố vị thế kinh doanh của anh và đánh dấu bước tiến của siêu sao người Bồ Đào Nha trong ngành dịch vụ cao cấp.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn hướng sự quan tâm đến công nghệ và sức khỏe, hai lĩnh vực phù hợp với hình ảnh một vận động viên theo đuổi phong cách sống lành mạnh. Anh đã đầu tư vào một số startup công nghệ và phát triển ứng dụng thể dục nhằm mang các thói quen rèn luyện của mình đến gần hơn với người hâm mộ.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez còn lấn sân sang thời trang và điện ảnh. Ảnh: EPA.

Một dự án đáng chú ý khác là Insparya Medical Group, nơi Ronaldo nắm giữ cổ phần. Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực điều trị tóc và chăm sóc sức khỏe. Từ khi mở cửa cơ sở đầu tiên tại Madrid năm 2019, Insparya đã phát triển đáng kể và dự kiến sẽ mở rộng sang Bồ Đào Nha - quê hương của Ronaldo - vào năm 2025.

Không dừng lại ở đó, tháng 4-2025 đánh dấu bước ngoặt mới khi Ronaldo lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Anh cùng đạo diễn nổi tiếng người Anh Matthew Vaughn thành lập hãng phim UR-Marv tại London. CR7 chia sẻ rằng đây như một chương mới đầy hứng khởi trong hành trình của mình.

Đầu năm 2025, anh tiếp tục gây chú ý khi quyết định đầu tư vào Vista Alegre, thương hiệu sứ và pha lê danh tiếng của Bồ Đào Nha, với 10% cổ phần. Thương vụ này giúp Ronaldo tiến sâu hơn vào ngành công nghiệp sáng tạo và sản xuất truyền thống.

Số 7 của Bồ Đào Nha dự định góp mặt ở World Cup lần thứ 6 vào mùa hè năm sau. Ảnh: EPA.

Ronaldo còn mở rộng ảnh hưởng sang lĩnh vực võ thuật tổng hợp (MMA) bằng việc rót vốn vào WOW FC - giải đấu mới thành lập có sự tham gia của tay đấm UFC người Đức Ilia Topuria. Đây được xem là bước đi đầy táo bạo trong chiến lược đa dạng hóa đầu tư của anh.

Trong thời đại số, CR7 cũng không đứng ngoài cuộc. Anh vận hành kênh YouTube cá nhân mang tên UR Cristiano, nhanh chóng đạt hơn 77 triệu lượt đăng ký. Kênh này mang lại cho siêu sao một nguồn thu ổn định, có thể lên đến hàng chục ngàn USD mỗi tháng.

Từ sân bóng, thương trường đến mạng xã hội, hành trình của Cristiano Ronaldo cho thấy cầu thủ xuất sắc này còn thể hiện khát vọng và tư duy kinh doanh nhạy bén. 10 nguồn tài sản kể trên đã góp phần xây dựng nên đế chế tài chính đồ sộ của CR7 như ngày nay.