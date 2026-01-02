Tử huyệt của nhà vô địch Liverpool 02/01/2026 14:02

(PLO)- HLV Arne Slot thẳng thắn nhìn nhận rằng việc Liverpool kiểm soát bóng vượt trội sẽ trở nên vô nghĩa nếu đội bóng không tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ mang tính cá nhân và ông chỉ rõ những tử huyệt của học trò.

Nhà đương kim vô địch Liverpool vừa có trận hòa không bàn thắng đầy nhạt nhòa trước Leeds ngay trên sân nhà Anfield, nơi người hâm mộ chờ đợi nhiều hơn ở một đội bóng đang trong giai đoạn hồi sinh.

Liverpool bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên rõ ràng. Thống kê cho thấy họ cầm bóng gần 70% thời lượng trận đấu, liên tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Tuy nhiên, ưu thế đó không được chuyển hóa thành bàn thắng. Sự thiếu vắng của Mohamed Salah và Alexander Isak khiến hàng công The Kop trở nên thiếu sắc bén, đặc biệt trong những tình huống cần sự đột phá để phá vỡ khối phòng ngự thấp của Leeds.

Dưới thời Arne Slot, Liverpool đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại, một con số tích cực nếu so với giai đoạn trước đó khi họ thua 9 trong 12 trận. Dẫu vậy, chính nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận rằng màn trình diễn trên sân chưa phản ánh trọn vẹn kết quả đạt được. Nhiều trận đấu Liverpool giành điểm nhờ sự chắc chắn, nhưng lối chơi vẫn thiếu sinh khí và ý tưởng ở 1/3 cuối sân.

Lữ đoàn đỏ hòa thất vọng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn Leeds. Ảnh: EPA.

HLV Slot cho rằng Liverpool là một trong những đội kiểm soát bóng tốt nhất Premier League mùa này, nhưng ông nhấn mạnh kiểm soát thế trận không đồng nghĩa với chiến thắng. Trước những đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự, đội bóng cần tốc độ luân chuyển bóng cao hơn, những pha xử lý táo bạo và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để tạo ra khác biệt. Theo ông, đây không phải lần đầu Liverpool rơi vào tình cảnh áp đảo về thế trận nhưng lại loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Dù vậy, trận hòa này vẫn mang lại lợi thế nhất định cho Liverpool trong cuộc đua tốp 4. Đội bóng áo đỏ hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và đã nới rộng khoảng cách lên ba điểm so với Chelsea và Manchester United, hai đối thủ trực tiếp trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, từng điểm số đều mang ý nghĩa quan trọng.

HLV Slot than thở các học trò kiểm soát bóng nhiều trong vô vọng. Ảnh: EPA.

Ở chiều ngược lại, Leeds tiếp tục cho thấy sự khó chịu của mình. Trận hòa tại Anfield giúp họ kéo dài chuỗi bất bại lên con số sáu, đồng thời tạo ra khoảng cách bảy điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Lối chơi kỷ luật, tập trung và tinh thần chiến đấu cao đã giúp Leeds đứng vững trước sức ép lớn từ khán đài Anfield.

Với Liverpool, cảnh báo từ Arne Slot là rất rõ ràng. Ông cần học trò biến quyền kiểm soát bóng thành chiến thắng thực sự, và đội bóng cần nhiều hơn những đường chuyền an toàn. Điều họ thiếu lúc này chính là một khoảnh khắc xuất thần, thứ có thể thay đổi cục diện chỉ trong một tích tắc.