Neymar gặp bác sĩ thần kỳ cứu vãn hy vọng 10/12/2025 12:00

Theo các nguồn tin, Neymar sắp gặp một "bác sĩ thần kỳ" để vượt qua những chấn thương đã hành hạ anh trong những năm gần đây - và vực dậy hy vọng mong manh dự World Cup 2026 để cùng tuyển Brazil giành chức vô địch.

Cựu tiền đạo của Barcelona và PSG Neymar đã bỏ lỡ tổng cộng 89 trận đấu kể từ khi chuyển đến Al Hilal vào năm 2023 và sau đó là CLB thời thơ ấu Santos hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, những khoảng thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương không ngăn cản Neymar giúp đỡ đội bóng thuộc giải Serie A Brazil, khi anh đã ghi được 11 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo trong mùa giải trước, giúp Santos trụ hạng thành công.

Tuy nhiên, Neymar vẫn không được được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Brazil trong những năm gần đây, khi anh vắng mặt ở đội tuyển xứ Samba kể từ vòng loại World Cup năm 2023 và không có tên trong mọi cuộc triệu tập dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Neymar sắp gặp bác sĩ thần kỳ cứu vãn hy vọng dự World Cup 2026. ẢNH: EPA

Và trong một nỗ lực cuối cùng nhằm tăng cơ hội góp mặt tại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình, cầu thủ 33 tuổi Neymar được cho là đang tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia vật lý trị liệu người Brazil, Eduardo Santos.

Eduardo Santos, người được mệnh danh là "Bác sĩ thần kỳ", nổi tiếng thế giới với những phương pháp điều trị độc đáo giúp bệnh nhân của ông, bao gồm cả những cầu thủ như Philippe Coutinho và Matheus Cunha, nhanh chóng hồi phục sau những chấn thương nghiêm trọng.

Và theo ESPN, Eduardo Santos, 45 tuổi sẽ đưa Neymar lên bàn điều trị sau khi cầu thủ chạy cánh này trải qua ca phẫu thuật cắt bán phần sụn chêm ở đầu gối trái. Ông Santos, bác sĩ được đánh giá cao đến mức CLB Shanghai Port FC (Trung Quốc) đã trả tiền để chấm dứt hợp đồng của ông với Zenit St Petersburg, được cho là hiện đang sống ở Anh sau khi điều trị cho tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham.

Bác sĩ vật lý trị liệu này sẽ bay về Brazil để điều trị cho Neymar trước Giáng sinh, giúp cầu thủ chạy cánh này - người sắp trở thành cầu thủ tự do - có khoảng sáu tháng để chuẩn bị cho việc được chọn vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Neymar là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil, vượt qua Pele vào tháng 9 năm 2023. Anh đã ghi 79 bàn thắng trong 128 trận đấu cho đội tuyển quốc gia nhưng cho đến nay vẫn chưa nằm trong kế hoạch mới của HLV Ancelotti.

Tuần trước, HLV trưởng đội tuyển Brazil Ancelotti đã lên tiếng về việc Neymar vắng mặt trong danh sách lựa chọn của ông. Chiến lược gia lừng danh người Ý khẳng định ông không "nợ ai cả".

"Chúng ta đang bàn về Neymar, nhưng chúng ta cũng phải bàn về những cầu thủ khác", HLV Ancelotti của tuyển Brazil cho biết, "Chúng ta phải nghĩ về Brazil, có thể có Neymar hoặc không có Neymar, có những cầu thủ khác hoặc không có những cầu thủ khác.

Danh sách cuối cùng chúng tôi sẽ lập sau ngày FIFA công bố vào tháng 3 năm 2026. Tôi hiểu rất rõ họ rất quan tâm đến Neymar, tôi muốn làm rõ bây giờ là tháng 12, World Cup diễn ra vào tháng 6, tôi sẽ chọn đội hình tham dự World Cup vào tháng 5. Nếu Neymar xứng đáng, nếu anh ấy khỏe mạnh, nếu anh ấy giỏi hơn người khác, anh ấy sẽ được chơi ở World Cup. Tôi không nợ ai cả".