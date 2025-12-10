Tuyển Việt Nam phải để mắt tới đội trưởng Win Theingi Tun 10/12/2025 15:30

Tuyển Việt Nam phải để ý kỹ tiền đạo đội trưởng, “sát thủ” Win Theingi Tun trong trận cầu mang tính quyết định trên bước đường bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á. 16 giờ ngày 11-12, diễn ra lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 với trận Việt Nam - Myanmar và Philippines - Malaysia. Tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar mới có vé đi tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam nhất là hàng phòng ngự phải để mắt đến tay săn bàn mang trên tay chiếc băng đội trưởng Win Theingi Tun. Tiền đạo này đang đá cho CLB Sabah của Malaysia. Cùng với Win Theingi Tun, một ngôi sao khác của đội Myanmar là tiền đạo May Htet Lu đang đá cho CLB SFV FC ở Mỹ.

Phòng ngự tuyển Việt Nam cần chăm sóc kỹ đội trưởng Win Theingi Tun rất nổi trội. Myanmar cũng có ưu thế là fan của họ đến sân cổ vũ rất đông. Ảnh:MT

Đội trưởng Win Theingi Tun là mẫu trung phong điển hình của bóng đá Myanmar, khỏe, kiên cường, lỳ lợm, tốc độ cao, sức mạnh và bền đều ấn tượng. Ở Win Theingi Tun còn nổi trội ở phẩm chất “dí” hậu vệ đối phương đến cùng để đoạt bóng và trừng phạt nhờ sức mạnh và sức bền tốt. Hồi AFF Cup nữ 2025 diễn ra ở Hải Phòng, Win Theingi Tun không ngán ngại các cô gái Úc, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và theo đuổi đối phương. Đây là tiền đạo hứa hẹn sẽ làm mệt mỏi hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam.

Những cuộc chạm trán giữa nữ Việt Nam và Myanmar gần đây rất căng cho những cô gái vàng Việt Nam. Hai đội hòa nhau 2-2 hồi Asian Cup 2022 tranh vé đi World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar hồi chung kết SEA Games 32, nhưng nay bóng đá nữ Myanmar đang hồi phục trở lại qua cách thể hiện của người đội trưởng rất “nhiệt” Win Theingi Tun.

Myanmar ra quân với hai trận toàn thắng, thắng Philippines 2-1 và Malaysia 3-0. Còn tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 và thua Philippines 0-1.

Phía Myanmar còn phải nhắc đến nhà cầm quân Yuki Tetsuro, người Nhật Bản rất biết khoét vào điểm yếu đối phương và phát huy những thế mạnh của mình.

Tuyển Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hóa, nhiều cầu thủ trẻ vẫn còn chông chênh vì còn non kinh nghiệm. Những đối thủ khỏe, chơi bóng nặng chất va chạm thì rất khó cho các cô gái Việt. Trận thua 0-1 trước Philippines là minh chứng cho điều đó khi các học trò của HLV Mai Đức Chung đuối sức vào cuối trận.

Hãy chờ thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ hóa giải được “sát thủ” Win Thiengi Tun mà còn có một chiến thắng.

+ Nếu Việt Nam và Philippines cùng thắng lượt cuối, lúc đó có 3 đội Việt Nam, Myanmar và Philippines cùng có 6 điểm và cách xếp hạng như sau:

1- Số điểm ở tất cả các trận vòng bảng (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm);

2- Hiệu số bàn thắng bại ở tất cả các trận vòng bảng;

3- Số bàn thắng ghi được ở tất cả các trận vòng bảng;

4- Số điểm có được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan;

5- Hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan;

6- Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan;

7- Điểm fair-play ở tất cả các trận vòng bảng (mỗi cầu thủ chỉ bị trừ một lần trong một trận):

Thẻ vàng: −1 điểm;

Thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): −3 điểm;

Thẻ đỏ trực tiếp: −4 điểm;

Thẻ vàng kèm thẻ đỏ trực tiếp: −5 điểm;

8- Bốc thăm.