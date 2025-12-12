HLV Kim Sang-sik nói về giấc mơ tái hiện lịch sử cùng U-22 Việt Nam 12/12/2025 10:16

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chiến thắng 2-0 của U-22 Việt Nam trước Malaysia vào ngày 11-12 ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33 để giành quyền vào bán kết, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi các học trò đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là giành vé bán kết.

Trong lời mở đầu tại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng gửi đến các học trò. “Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng và tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ. Chiến thắng hôm nay cũng có sự đóng góp lớn từ các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho đội. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người”.

Đánh giá về chiến thắng trước Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc của U-22 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã phân tích kỹ đối thủ, họp chuyên môn với cầu thủ và rèn luyện chiến thuật rất chi tiết. Những yếu tố này giúp đội kiểm soát tốt trận đấu và đạt được mục tiêu đề ra”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng mong muốn cùng U-22 Việt Nam đăng quang SEA Games 33 trên sân Rajamangala, nơi đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) với tỉ số 3-2 sau bàn thắng giàu cảm xúc vào phút cuối của Hai Long. Trước mắt, U-22 Việt Nam cần phải vượt qua Philippines ở bán kết.

Ông Kim chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận bán kết với U-22 Philippines: “Philippines thi đấu sớm hơn nên họ có lợi thế hồi phục thể lực. Điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị thể lực và chiến thuật tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và giành chức vô địch tại Rajamangala”.

HLV Kim Sang-sik muốn tái hiện lịch sử vô địch trên sân Rajamangala. ẢNH: VFF

Đón nhận thông tin đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuất sắc vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0 để góp mặt tại bán kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ông nói: “Tôi đã gửi tin chúc mừng HLV trưởng đội tuyển nữ. Chúng tôi cùng đại diện cho bóng đá Việt Nam và sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ niềm tự hào và danh dự quốc gia. Hy vọng cả hai đội đều tiến vào chung kết”.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ xuất sắc nhất trận, chia sẻ về màn trình diễn của toàn đội và hai pha kiến tạo của mình cho đồng đội ghi bàn vào lưới Malaysia từ rất sớm. Đình Bắc nói: “Chiến thắng này là thành quả cho chuỗi ngày tập luyện rất chăm chỉ. Toàn đội đã nỗ lực và xứng đáng giành 3 điểm. Hai pha kiến tạo đến từ việc bản thân tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt tuần qua và chúng tôi tập nhuần nhuyễn phương án đá phạt mà ban huấn luyện yêu cầu”.