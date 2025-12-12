Tất cả những điều cần biết về thần đồng làm nên lịch sử tại MU 12/12/2025 07:01

(PLO)- Tất cả những điều bạn cần biết khi thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel, người vừa làm nên lịch sử tại MU.

Ngôi sao trẻ JJ Gabriel của MU đã gây chú ý khi ghi bàn cho Quỷ đỏ tại FA Youth Cup ở tuổi chỉ 15. Dưới đây là tất cả những điều bạn cần biết về thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel, sau khi anh làm nên lịch sử tại MU.

Màn ra mắt lịch sử tại FA Youth Cup: JJ Gabriel làm nên lịch sử tại MU, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo "quỷ đỏ" tại FA Youth Cup. Thần đồng này có trận đá chính cho đội U-18 vào tối thứ Ba (giờ Anh) ở tuổi 15 năm, hai tháng và ba ngày.

Kỷ lục trước đó bị phá vỡ: Lần ra sân lịch sử của Gabriel đã vượt qua kỷ lục trước đó do một cầu thủ trẻ tài năng khác của học viện đào tạo trẻ Manchester United là Omari Forson thiết lập. Kỷ lục của Forson tại giải đấu này là 15 tuổi và 4 tháng.

Đóng góp mang tính quyết định trận đấu: Màn ra mắt của Gabriel không chỉ gây ấn tượng khi anh phá kỷ lục về độ tuổi bằng cách ghi bàn thắng quyết định. Gabriel đã ghi bàn thắng duy nhất trận, giúp MU giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Peterborough tại Old Trafford.

JJ Gabriel vừa làm nên lịch sử tại MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Cơ hội tập luyện cùng đội một: Việc một cầu thủ ở độ tuổi của JJ Gabriel được tham gia tập luyện cùng đội một là điều rất hiếm gặp, nhưng Gabriel gần đây đã có thời gian tập luyện cùng đội một MU. Cơ hội này phản ánh vị thế của Gabriel như một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất trong học viện đào tạo "quỷ đỏ".

Gặp gỡ HLV: Gabriel đã được chính thức giới thiệu với HLV của MU Ruben Amorim, trong thời gian tập luyện tại khu phức hợp Carrington. Amorim đã có cơ hội quan sát kỹ hơn khả năng của cầu thủ trẻ này trong môi trường tập luyện của đội một.

Triết lý huấn luyện của Amorim: Amorim giải thích rằng việc cho phép các tài năng trẻ tập luyện cùng đội một là một chiến lược có chủ đích. Ông muốn cho họ trải nghiệm "tốc độ" và "độ khó" của các trận đấu chuyên nghiệp, không chỉ để được chọn vào đội hình ngay lập tức mà còn cho sự phát triển lâu dài.

Tiếp xúc với đội một: Ngoài các buổi tập luyện, Gabriel và gia đình còn được tiếp xúc nhiều hơn với môi trường đội một tại Old Trafford. Họ được mời ngồi ở khu vực dành cho ban giám đốc trong trận đấu mở màn mùa giải Premier League gặp Arsenal trên sân Old Trafford.

Được đánh giá rất cao: JJ Gabriel được coi là một trong những tài năng xuất chúng nhất trưởng thành từ học viện Manchester United trong những năm gần đây. Chính sự đánh giá cao này đã thúc đẩy việc "quỷ đỏ" quyết định đưa anh vào các hoạt động của đội một sớm hơn so với thông lệ.