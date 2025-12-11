Klopp bình luận về Salah, cảnh báo Liverpool 11/12/2025 13:22

Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp bình luận về Salah, người bị HLV Arne Slot đẩy lên ghế dự bị 4 trận liên tiếp và không chơi phút nào trong 2 trận gần nhất của đội chủ sân Anfield. Điều đó dẫn đến những đồn đoán về việc Salah sẽ chia tay Liverpool ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng vào đầu năm 2026.

Jurgen Klopp đã mô tả Mohamed Salah là "vô cùng đặc biệt" dù tương lai của ngôi sao Liverpool vẫn còn chưa chắc chắn. Cầu thủ 33 tuổi người Ai Cập không có tên trong đội hình thi đấu của Liverpool trong trận thắng Inter Milan 1-0 tại Champions League vào hôm qua 10-12.

Trước trận đấu, HLV Arne Slot của Liverpool xác nhận Salah sẽ không tham gia trận đấu sau những phát ngôn gây tranh cãi của Salah sau trận đấu cuối tuần trước. Ngôi sao của Liverpool ngồi dự bị trong trận hòa 3-3 với Leeds United, sau khi bị đẩy lên băng ghế dự bị trận thứ ba liên tiếp.

Sau sự việc, Salah tuyên bố anh cảm thấy bị "đẩy vào thế khó" và bị đổ lỗi một cách bất công cho phong độ sa sút của Liverpool. Salah cho biết mối quan hệ của anh với HLV Slot đã xấu đi và ám chỉ rằng trận đấu cuối tuần này với Brighton có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại Liverpool. Salah ​​sẽ khoác áo đội tuyển Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa.

Vị thế của Salah thay đổi chóng mặt khi mới mùa trước anh được ca ngợi rất nhiều, với việc ghi 29 bàn thắng giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League mùa trước. Hiện tại, Salah chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Liverpool. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp đã giải thích lý do tại sao Liverpool có thể hối tiếc nếu chia tay với Salah.

Klopp bình luận về Salah, cảnh báo Liverpool có thể mắc sai lầm. Ảnh: Quality Sport Images

Trong bộ phim tài liệu mới phát hành "Mo Salah: Never Give up", cựu HLV huyền thoại của Liverpool Jurgen Klopp nói: "Khi tôi đến, chúng tôi đã có những cầu thủ cần thiết nhưng chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ chạy cánh, những cầu thủ có tốc độ. Nếu bạn có một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm, và nhạy bén với khung thành, điều đó khiến anh ấy (Salah) trở nên vô cùng đặc biệt".

Sau khi chuyển đến Liverpool từ AS Roma năm 2017, Salah đã có 349 lần ra sân dưới thời Klopp, ghi được 211 bàn thắng. Tiền đạo người Ai Cập là cầu thủ quan trọng và là ngôi sao số 1 của Liverpool trong mắt HLV người Đức, giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League và Premier League, FA Cup và Carabao Cup.

Tuy nhiên, Klopp và Salah đã có một cuộc tranh cãi vào cuối nhiệm kỳ của HLV này tại Anfield. Salah bị Klopp đẩy lên ghế dự bị trong trận đấu trên sân khách của Liverpool với West Ham vào tháng 4 năm 2024 và cả hai đã tranh cãi trên đường biên khi Salah chờ được vào sân, sau khi ​​West Ham ghi bàn gỡ hòa.

“Tôi không nói Mo Salah dễ quản lý, nhưng cậu ấy cũng không khó quản lý", Jurgen Klopp cảnh báo Liverpool trong bộ phim tài liệu, “Bạn sẽ gặp vấn đề với Mo Salah nếu cậu ấy không được ra sân, bạn cũng sẽ gặp vấn đề với Mo Salah nếu bạn thay cậu ấy ra khỏi sân".

Mặc dù Klopp có thể đã đoán trước được phản ứng của Salah khi bị Slot loại khỏi đội hình, ông giải thích rằng chính tư duy của Salah mới là điều làm nên sự khác biệt giữa anh và các đồng nghiệp. Cựu HLV của Liverpool nhớ lại tuyển thủ Ai Cập luôn đến tham gia tập huấn trước mùa giải mỗi năm với một kỹ năng mới được hoàn thiện, sau khi dành thời gian rảnh rỗi để tập luyện nâng cao trình độ của mình.

“Mo Salah sớm nhận ra mình cần phải nỗ lực hơn nữa”, Klopp tiết lộ, “Đó là lý do tại sao Chelsea có lẽ là CLB quan trọng nhất mà Salah cần phải nói, "Được rồi, tôi nghĩ mình đủ giỏi nhưng giờ họ cho tôi thấy tôi chưa đủ giỏi, vậy nên tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn một chút và trở lại, rồi tôi sẽ đủ giỏi"". Klopp nói thêm: “Salah không bao giờ ngừng lại. Đó là tư duy của Salah và cậu ấy sẽ được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Trong khi đó, khi được truyền thông hỏi về Salah sau chiến thắng của Liverpool trước Inter MIlan, HLV Arne Slot trả lời: "Tôi nghĩ tối nay mọi sự chú ý nên tập trung vào một đội bóng như thế này, đối đầu với một đội bóng đang thắng và thi đấu trên một sân vận động như thế này. Trọng tâm tối nay nên là điều đó. Tôi hoàn toàn hiểu nếu tôi tham dự buổi họp báo vào thứ Sáu (trước trận đấu với Brighton) và mọi câu hỏi đều hướng về Mo Salah, nhưng tôi nghĩ trận đấu này xứng đáng được chú ý".