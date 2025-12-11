Ngôi sao của MU khiến Casemiro bẽ mặt nhận được thông điệp rõ ràng 11/12/2025 07:29

Hai huyền thoại của MU, Paul Scholes và Nicky Butt, tin rằng Kobbie Mainoo nên rời Old Trafford sau khi bị Ruben Amorim loại khỏi đội hình chính. Paul Scholes đánh giá rất cao ngôi sao của MU Mainoo, khi ví von Mainoo có thể làm bẽ mặt Casemiro trên sân tập.

Hai huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes và Nicky Butt, đều lên tiếng ủng hộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ trẻ đầy triển vọng này tiếp tục bị loại khỏi đội hình xuất phát của Ruben Amorim. Mainoo chỉ có 183 phút thi đấu tại Premier League mùa này, tất cả đều vào sân từ băng ghế dự bị, và Amorim vẫn chưa cho cầu thủ 20 tuổi này đá chính trận nào ở mùa này tại Ngoại hạng Anh.

Mainoo đã gắn bó với MU kể từ khi gia nhập học viện đào tạo trẻ của CLB lúc 9 tuổi, thăng tiến dần qua hệ thống đào tạo trước khi khẳng định vị trí trong đội một ở mùa giải 2023/24 dưới thời HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, kể từ khi Amorim đến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, ngôi sao của MU Mainoo gặp khó khăn trong việc giành được một suất đá chính thường xuyên.

Amorim vẫn kiên định với tầm nhìn về đội hình, loại bỏ một số cầu thủ đội một, bao gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia. Mặc dù Mainoo không nằm trong nhóm đó, việc anh ít được ra sân đang bắt đầu gây lo ngại.

Trong ba trận đấu gần đây nhất của MU, Kobbie Mainoo chỉ ra sân tổng cộng 13 phút. Tình cảnh của tiền vệ người Anh này khiến Paul Scholes cảm thấy khó chịu, huyền thoại của MU cho rằng Mainoo tài năng đến mức có thể đang "làm bẽ mặt" Casemiro trong các buổi tập.

Ngôi sao của MU Mainoo (phải) đã bị HLV Ruben Amorim (trái) đẩy lên ghế dự bị. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong chương trình podcast The Good, The Bad and The Football, Paul Scholes nói: "Ruben Amorim từng nói Kobbie Mainoo là cầu thủ đá chính... nhưng mọi lần ra sân của cậu ấy ở Premier League đều là từ băng ghế dự bị. Những chuyện như vậy làm tôi bực mình.

Tôi sẽ không phiền nếu Kobbie Mainoo ở trong một đội bóng mạnh, thắng liên tục và kiểm soát bóng tốt, nhưng đội bóng hiện tại quá tệ. Kobbie Mainoo mới 20 tuổi mà không được ra sân, cậu ấy sẽ phải rời đi. Bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Amorim sẽ cho Mainoo vào sân và cậu ấy sẽ không chơi tốt lắm, nhưng đó là vì cậu ấy cần được thi đấu thường xuyên."

Cũng hợp lý thôi, với tư cách là một HLV, đôi khi bạn không thích một cầu thủ nào đó. Nhưng hãy nhìn những gì Mainoo đã làm được – ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết FA Cup, thi đấu trọn vẹn mọi trận đấu ở Euro. Tôi cá là ngày nào Mainoo cũng "trêu chọc" Casemiro trong các buổi tập và cậu ta rất giỏi. Tôi không hiểu sao CLB lại để Amorim đối xử với một tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của mình như vậy".

Mặc dù từng phải đối mặt với những lời chỉ trích trước đó, Casemiro đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong mùa giải này và rõ ràng nhận được sự tin tưởng của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, ở tuổi 33 và với hợp đồng sắp hết hạn vào mùa hè năm sau, cầu thủ người Brazil không được xem là giải pháp lâu dài tại Old Trafford.

Paul Scholes cho rằng Mainoo là cầu thủ tài năng khi ví von Mainoo có thể làm bẽ mặt Casemiro trên sân tập. ẢNH: Press Association

Trong khi đó, Nicky Butt cũng rất tức giận về tình hình của Mainoo Mainoo và đã bóng gió về điểm đến tiềm năng của tiền vệ này. Butt tuyên bố: "Vụ Kobbie Mainoo là một trò đùa tuyệt đối. Tôi đã đến xem trận đấu với West Ham (MU hòa 1-1 tại Old Trafford) và đó là một trận đấu tệ hại. Một trận đấu tồi tệ và nhàm chán.

Theo tôi, cầu thủ cần được tung vào sân để thay đổi cục diện trận đấu là Kobbie Mainoo, nhưng cậu ấy lại không được ra sân. Cậu ấy sẽ lại là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United rồi trở thành siêu sao ở một đội bóng khác.

Nếu Mainoo chơi cho một CLB khác ở Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ mua cậu ấy với giá 70 triệu hoặc 80 triệu bảng Anh. Giờ đây, chúng ta sẽ bán Mainoo đi và cậu ấy sẽ trở thành siêu sao ở một nơi khác giống như McTominay, Elanga, Henderson – chúng ta có thể kể ra rất nhiều người khác nữa.

Chúng ta đang loại bỏ những cầu thủ yêu quý CLB, điều này thật khó tin. Tôi hiểu trường hợp của Garnacho vì thái độ và hành vi của anh ta rất tệ, nhưng bạn không nghe thấy điều đó về Kobbie Mainoo. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, hàng đầu, hàng đầu mà chúng ta đang đối xử tệ bạc.

Kobbie Mainoo phải ra đi. Nếu tôi là người chịu trách nhiệm, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng "chúng ta sẽ đưa cậu ra khỏi câu lạc bộ bóng đá này". Để phát triển sự nghiệp bóng đá, Mainoo phải rời Manchester United, cậu ấy đã mất 18 tháng phát triển. Tôi hy vọng Mainoo sẽ ra nước ngoài vì sẽ rất xấu hổ nếu cậu ấy đến Chelsea, điều hoàn toàn có thể xảy ra."

Chelsea có thể sẽ chiêu mộ Kobbie Mainoo vì họ đang xây dựng một đội hình trẻ rất tốt và liên tục mua cầu thủ trẻ. Cậu ấy hoàn toàn có thể gia nhập Chelsea mùa giải tới. Tôi biết Mainoo từ khi cậu ấy tám tuổi, nhưng sẽ không công bằng nếu bảo cậu ấy ở lại và đừng chuyển đi. Thật đáng buồn khi phải nói ra điều đó".

Paul Scholes đồng ý và nói thêm: "Bạn biết đấy, bạn phải khuyên Kobbie Mainoo đến Chelsea chứ, đúng không? Nếu Mainoo gọi cho tôi và nói "Chelsea đang quan tâm, anh nghĩ sao?", tôi sẽ nói ngay lập tức là nên đến đó".