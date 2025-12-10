MU tận dụng lợi thế chuyển nhượng trong cuộc đua chiêu mộ Baleba 10/12/2025 07:01

MU đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Carlos Baleba của Brighton vào năm 2026 sau khi Seagulls giảm giá trị từ 105 triệu bảng Anh xuống còn 74 triệu bảng Anh. Liệu MU tận dụng lợi thế chuyển nhượng để giành lấy ngôi sao người Cameroon?

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Manchester United có khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion với giá dưới 75 triệu bảng Anh vào năm 2026, chỉ sáu tháng sau khi họ chùn bước trước mức giá cao ngất ngưởng của tuyển thủ Cameroon. Quỷ đỏ đã để mắt đến cầu thủ 21 tuổi này một thời gian và đã tiếp cận Seagulls thông qua các trung gian về một vụ chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè vừa qua.

Nhưng lập trường cứng rắn của Brighton và mức giá khổng lồ 105 triệu bảng đã khiến MU phải chùn bước, thay vào đó, "quỷ đỏ" quyết định chi 18,2 triệu bảng cho thủ môn Senne Lammens để thay thế Andre Onana. HLV Ruben Amorim của MU rất muốn chiêu mộ một tiền vệ mới khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa vào đầu năm 2026.

Bên cạnh Baleba, Adam Wharton của Crystal Palace cũng nằm trong danh sách mong muốn của MU sau màn trình diễn xuất sắc của anh mùa này. Hôm Chủ nhật, Baleba đã được thay ra trong trận hòa của Brighton với West Ham ở Premier League. Đây là lần thứ 12 Baleba bị thay ra sân trong 13 trận đấu dưới thời HLV Fabian Hurzeler.

HLV Hurzeler đã công khai đặt câu hỏi về phong độ của Baleba, chỉ ra sự quan tâm của MU dành cho cầu thủ này trong suốt mùa hè khiến anh xao nhãng. Giờ đây, các báo cáo gần đây cho thấy lập trường của Brighton về khả năng Baleba ra đi đã dịu đi kể từ mùa hè.

Liệu MU tận dụng lợi thế chuyển nhượng để đưa Baleba đến Old Trafford? ẢNH: MB MEDIA

Phóng viên Sacha Tavolieri của Sky Sports cho biết Brighton hiện có thể cân nhắc những lời đề nghị trị giá khoảng 85 triệu euro (74,3 triệu bảng Anh) dành cho Baleba. Đó là cú hích cho MU và Amorim khi người ta tin rằng Baleba sẽ thích chuyển đến Old Trafford hơn là Bayern Munich. Nhà vô địch Bundesliga được cho là đang cân nhắc lời đề nghị riêng cho cầu thủ người Cameroon, trong bối cảnh tương lai của Leon Goretzka vẫn còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, Tavolieri cho rằng một số nhân vật chủ chốt trong Bayern Munich ngần ngại trước mức giá cao ngất ngưởng của Baleba. Điều này khiến giúp MU duy trì vị thế là ứng cử viên sáng giá nhất cho chữ ký của tiền vệ này, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu "quỷ đỏ" thành Manchester có sẵn sàng chi ra số tiền đó hay không.

Hồi tháng 9, HLV Hurzeler của Brighton thừa nhận ông lo ngại những khó khăn của Baleba có thể xuất phát từ việc Manchester United theo đuổi anh trong mùa hè. "Chắc chắn, khi một cậu bé đọc được thông tin Manchester United quan tâm với một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, điều đó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ấy", HLV Hurzeler nhận xét, "Đó cũng là một phần của sự phát triển để hiểu rằng khi bạn chơi tốt, sẽ có một lời đề nghị lớn, sẽ có một CLB lớn muốn có bạn.

Nhưng sau đó, hãy tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn, ở lại Brighton và cố gắng tiến xa hơn cùng đội bóng. Đó là điều chúng tôi phải tiếp tục làm việc cùng Carlos Baleba. Tôi không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng liệu điều đó có thực sự ảnh hưởng đến cậu ấy hay không.

Nhưng chắc chắn, Carlos Baleba vẫn còn nhỏ và chúng ta cần hiểu rằng cậu ấy không phải là một cỗ máy mà chỉ cần bấm nút là cậu ấy chạy, rồi lại dừng lại. Chúng tôi cần hiểu cảm xúc, tình cảm của Baleba, cậu ấy đến từ đâu, và đó là trách nhiệm của chúng tôi".