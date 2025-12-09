Premier League giải thích quyết định gây tranh cãi trong trận MU thắng Wolves 09/12/2025 12:17

Giải Premier League đã đưa ra một tuyên bố sau khi MU được hưởng quả phạt đền trong trận gặp Wolves vào sáng nay 9-12 ở vòng 15. Đây là trận đấu MU thắng Wolves đến 4-1 khi các học trò của HLV Ruben Amorim chơi rất hay.

Bây giờ, giải ngoại hạng Anh đã ra thông cáo sau quả phạt đền gây tranh cãi của Manchester United trong hiệp hai. Phút 80, Amad Diallo đã nổi giận đòi được hưởng quả phạt đền sau khi cú sút mạnh của anh dường như chạm tay Yerson Mosquera trong vòng cấm, thời điểm đó, "quỷ đỏ" đang dẫn trước 3-1 và cầm chắc chiến thắng trong tay.

Mặc dù trọng tài Michael Salisbury ban đầu không thổi 11m, nhưng các quan chức VAR đã yêu cầu ông xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân. Sau khi xem lại băng ghi hình, Salisbury đã đảo ngược quyết định ban đầu và cho MU hưởng phạt đền, xác định rằng Mosquera đã cố tình để bóng chạm tay.

Đoạn phim quay lại cho thấy hậu vệ của Wolves đã hơi đưa tay về phía bóng khi cú sút đi về phía khung thành, khiến trọng tài Salisbury không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trao quả phạt đền cho MU, dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 của đội trưởng Bruno Fernandes.

Trong thông báo gửi đến khán giả tại sân Molineux, trọng tài Salisbury giải thích: "Sau khi xem xét, cầu thủ số 15 của Wolves đã cố tình chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Quyết định cuối cùng là thẻ vàng và phạt đền”.

Bruno Fernandes ghi 2 bàn góp phần giúp MU thắng Wolves 4-1. ẢNH: SmartFrame/SportImage

Bruno Fernandes đã gánh vác trọng trách từ cự ly 11 mét và đưa bóng vượt qua thủ môn Sam Johnstone để ấn định tỉ số 4-1 cho Manchester United và giành được ba điểm quan trọng.

Ngay sau khi Bruno Fernandes ghi bàn, Premier League đã đưa ra thông báo xác nhận: "#WOLMUN – VAR đảo ngược quyết định ở phút 80. Sau khi xem xét VAR, trọng tài đã đảo ngược quyết định ban đầu không cho Manchester United hưởng phạt đền".

Đây là bàn thắng thứ hai của Bruno Fernandes trong trận đấu, sau khi anh đã phá vỡ thế bế tắc của Quỷ đỏ ngay trong hiệp một. Jean-Ricner Bellegarde đã gỡ hòa 1-1 cho Wolves trong thời gian bù giờ hiệp một, nhưng điều đó không đủ để ngăn cản MU giành chiến thắng.

MU chiếm ưu thế sau giờ nghỉ, ghi thêm ba bàn nữa. Bryan Mbeumo đã khôi phục lợi thế dẫn trước cho MU chỉ sáu phút sau khi hiệp hai bắt đầu sau đường chuyền vào vòng cấm của Diogo Dalot. Mason Mount sau đó nới rộng khoảng cách lên 3-1 với bàn thắng thứ ba, trước khi Bruno Fernandes hoàn tất cú đúp ở những phút cuối. Chiến thắng này giúp MU vươn lên vị trí thứ 6 với 25 điểm sau 15 trận đấu tại Premier League.

Giờ đây, MU bằng điểm với đội xếp thứ năm Chelsea và chỉ kém đội xếp thứ tư Crystal Palace đúng một điểm, trong khi Wolves tiếp tục chìm ở đáy bảng xếp hạng Premier League với chỉ 2 điểm. Sau tiếng còi mãn cuộc, Mount, người đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ màn trình diễn xuất sắc, đã khen ngợi các đồng đội.

"Đó là một chiến thắng quan trọng", Mason Mount nói với Sky Sports (Anh), "Hiệp một, chúng tôi để họ gỡ hòa và bước vào phòng thay đồ trong tâm trạng thất vọng. Chúng tôi phải tận dụng cơ hội của mình nên chúng tôi hài lòng với hiệp hai".