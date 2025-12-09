Hojlund đưa ra tuyên bố rõ ràng về việc trở lại thi đấu cho MU 09/12/2025 12:39

(PLO)- Rasmus Hojlund đưa ra tuyên bố rõ ràng về việc trở lại thi đấu cho MU, trong một gợi ý quan trọng nhất từ ​​trước đến nay.

Ngôi sao của MU Rasmus Hojlund đã gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào mùa hè và có vẻ như tiền đạo người Đan Mạch này không có ý định trở lại thi đấu cho MU trong thời gian tới. Rasmus Hojlund gần như khẳng định anh không còn đường quay lại Old Trafford sau khi đề cập đến kế hoạch tương lai của mình tại Ý.

Tiền đạo người Đan Mạch Hojlund đã rời Manchester United vào mùa hè để gia nhập nhà vô địch Serie A Napoli theo dạng cho mượn có thời hạn một mùa giải. Napoli đã trả khoản phí mượn 6 triệu euro (5,2 triệu bảng Anh), đồng thời có tùy chọn ký hợp đồng chính thức với Hojlund với giá 44 triệu euro (38,4 triệu bảng Anh) vào cuối mùa giải. Điều khoản này sẽ trở thành bắt buộc nếu đội bóng của Antonio Conte giành được một suất tham dự Champions League mùa tới. Và có vẻ như Hojlund đã tuyên bố anh là cầu thủ chính thức của Napoli.

Phát biểu với DAZN sau khi Rasmus Hojlund ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của Napoli trước Juventus tại Serie A, tiền đạo người Đan Mạch này đã hứa: "Mùa giải tới, tôi sẽ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Ý".

Đây là chỉ dấu rõ ràng cho thấy Hojlund muốn ở lại Napoli mùa tới. Hiện Napoli đang xếp thứ hai tại Serie A với 31 điểm sau 14 vòng đấu, bằng điểm với đội đầu bảng AC Milan nhưng thua hiệu số. Hojlund, 22 tuổi, gia nhập Man United từ đội bóng ở Serie A khác là Atalanta vào năm 2023 với giá 64 triệu bảng Anh. Anh ghi được 16 bàn thắng trong mùa giải ra mắt Man United, nhưng chỉ ghi được 10 bàn trong mùa giải tiếp theo trước khi gia nhập Napoli.

Hojlund không muốn trở lại thi đấu cho MU. ẢNH: EPA

Và Hojlund đã tiến rất gần đến thành tích đó, với sáu bàn thắng cho Napoli mùa này trên mọi đấu trường. Nói về phong độ gần đây, Hojlund chia sẻ: “Đôi khi, với tư cách là một tiền đạo, bạn không thể ghi bàn và tôi cố gắng giúp đội bóng theo nhiều cách khác nhau.

Tôi hiểu tầm quan trọng của việc HLV muốn cả đội giữ bóng, đẩy cao tốc độ trận đấu, đồng thời nỗ lực pressing và giữ sự gắn kết của toàn đội. Tôi đã ghi hai bàn thắng trước Juventus, nhưng tất cả đều nhờ vào các đồng đội, HLV và ban huấn luyện của ông ấy".

Sau khi ghi bàn, Hojlund đã ăn mừng cùng các thành viên trong ban huấn luyện của Conte và tuyên bố rằng chính những chỉ dẫn của họ trên sân tập đã giúp anh ghi được hai bàn thắng.

Hojlund nói thêm: “Gianluca và ban huấn luyện đã nói rất nhiều về khả năng di chuyển của tôi trong vòng cấm. Tôi thường xuyên di chuyển về phía cột xa, nhưng họ nói rằng vẫn còn khoảng trống ở phía trước. Tôi tấn công nhiều hơn ở phía trước và điều đó hiệu quả, nên tôi rất vui".

Trong khi đó, đội trưởng Napoli Giovanni Di Lorenzo hết lời khen ngợi Hojlund khi tiền đạo người Đan Mạch tiếp tục gây ấn tượng tại Ý. Di Lorenzo nói: “Thật đáng mừng, chúng tôi đã có một màn trình diễn thực sự xuất sắc với nhịp độ cao, chơi bóng cởi mở.

Đây là những phẩm chất của chúng tôi, chúng tôi hạnh phúc, và tôi hài lòng với Rasmus Hojlund. Cậu ấy đã ghi hai bàn, nhưng cậu ấy luôn giúp ích cho chúng tôi trong mọi trận đấu. Trong những thời điểm khó khăn, chúng tôi đã phản ứng mạnh mẽ, đó là dấu hiệu của một tinh thần đồng đội tuyệt vời".

Rasmus Hojlund sẽ hướng tới việc kéo dài phong độ tích cực của mình vào giữa tuần này khi Napoli đến làm khách trên sân Benfica ở Champions League, trước khi có trận đấu với Udinese vào cuối tuần tại Serie A.