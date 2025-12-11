Gabriel phá kỷ lục lịch sử của MU 11/12/2025 11:54

JJ Gabriel, thần đồng của MU, đang được gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona quan tâm, nhưng cầu thủ 15 tuổi này vẫn tiếp tục gây ấn tượng tại Old Trafford khi mới đây đã ghi một bàn thắng đáng nhớ. Gabriel phá kỷ lục lịch sử của MU.

JJ Gabriel, thần đồng của Manchester United, đã phá vỡ kỷ lục của "Quỷ đỏ" giữa những đồn đoán về tương lai của anh tại Old Trafford. Cầu thủ 15 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong các đội trẻ của Manchester United cùng với Kai Rooney và Jacey Carrick.

Barcelona được cho là đã quan tâm đến cầu thủ trẻ này sau khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Nhưng dường như Gabriel vẫn đang tập trung vào vai trò hiện tại của mình tại MU. Tài năng trẻ này đã được điền tên vào đội hình của MU trong trận đấu thuộc khuôn khổ FA Youth Cup gặp Peterborough United và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng của JJ Gabriel cũng đồng nghĩa với việc anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại FA Youth Cup khi mới chỉ 15 tuổi. Điều này cũng giúp anh tiếp tục khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Gây ấn tượng cực mạnh với Sir Alex Ferguson, JJ Gabriel phá kỷ lục lịch sử của MU. ẢNH: INSTAGRAM GABRIEL

JJ Gabriel hiện đã có 11 bàn thắng chỉ sau 12 trận đấu, trong đó có một cú hat-trick vào lưới đội U-18 Liverpool hồi đầu mùa giải. MU đang nỗ lực hết sức để giữ chân anh. Giám đốc bóng đá của MU Jason Wilcox muốn giữ chân Gabriel thêm ít nhất hai năm nữa, trong khi HLV Ruben Amorim cũng đã có cuộc gặp với cầu thủ trẻ này.

Phát biểu về Gabriel hồi đầu mùa giải, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Giống như mọi người, tôi biết cậu ấy là một chàng trai thực sự tài năng. Chúng tôi cố gắng chọn những cầu thủ tài năng để tập luyện, không chỉ để tôi xem họ thi đấu vào ngày mai mà còn để họ cảm nhận được ý nghĩa của việc được thi đấu trong đội một, những khó khăn khi đối đầu với các hậu vệ của chúng tôi, sự khắc nghiệt và nhịp độ của các buổi tập.

Nếu chúng ta có thể tận dụng mọi buổi huấn luyện để chỉ cho các em biết cần phải làm gì để có được thành công như ngày hôm nay, điều đó rất quan trọng, không chỉ đối với JJ Gabriel mà còn đối với tất cả mọi người ở Manchester United".

Ngoài cuộc gặp với Amorim, Gabriel cũng đã gặp cựu HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson. Chia sẻ bức ảnh chụp chung với Fergie trên Instagram, JJ Gabriel viết: "Thật vinh dự khi được gặp huyền thoại Sir Alex Ferguson”.

Mặc dù Manchester United rất muốn giữ chân cầu thủ trẻ này bằng một hợp đồng mới, nhưng nếu chuyển đến Barcelona, ​​Gabriel hoàn toàn có thể sẽ hội ngộ với một người anh cũng trưởng thành từ lò đào tạo "quỷ đỏ". Marcus Rashford hiện đang được MU cho mượn tại Camp Nou, sau khi bị HLV Amorim đẩy xuống vị trí dự bị.

Tiền đạo người Anh Marcus Rashford đã ghi được 6 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu mùa này cho Barca. Barca có điều khoản trong hợp đồng cho phép ký hợp đồng chính thức với cầu thủ 28 tuổi này với mức phí 26 triệu bảng Anh.