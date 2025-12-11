Amorim và Tuchel bất đồng khi dự án đặc biệt của MU thất bại 11/12/2025 12:39

Mason Mount dường như sẽ gây thất vọng ở đội tuyển Anh, khi HLV Thomas Tuchel và Ruben Amorim có những quan điểm khác nhau về ngôi sao của MU. HLV Amorim và Tuchel bất đồng khi dự án đặc biệt của MU thất bại.

Thomas Tuchel và Ruben Amorim dường như không đồng quan điểm về tầm ảnh hưởng mà Mason Mount có thể mang lại cho đội tuyển Anh. Ngôi sao của Manchester United đã trải qua vài năm khó khăn vì chấn thương, nhưng đã thể hiện tốt trong vài tháng gần đây.

Mount ghi được hai bàn thắng trong ba lần ra sân gần nhất cho MU, mới nhất là bàn thắng trong chiến thắng 4-1 trước Wolves ở Premier League. Cầu thủ 26 tuổi người Anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chỉ vài ngày trước đó, đội tuyển Anh đã biết được số phận của mình tại World Cup 2026 khi đội bóng của HLV Tuchel sẽ đối đầu với Croatia, Ghana và Panama ở vòng bảng.

Một số vị trí trong đội hình của Tuchel đang bỏ ngỏ, với sự cạnh tranh gay gắt nhất gần như chắc chắn diễn ra ở hàng tiền đạo. Mount là một trong những người hy vọng được góp mặt tại World Cup 2026, mặc dù có vẻ như Tuchel không mấy mặn mà với Mount vì một lý do quan trọng.

Amorim và Tuchel bất đồng khi dự án đặc biệt của MU thất bại. ẢNH: AMA

Theo tờ Daily Mail (Anh), sự khác biệt về phong cách giữa HLV Ruben Amorim của MU và HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh là một vấn đề, với những cuộc trao đổi giữa hai bên cho thấy khả năng Mount được triệu tập là "rất khó xảy ra". Bài báo cũng cho biết thêm rằng bất kể Mount có tiếp tục gây ấn tượng hay không, Tuchel không có ý định để mắt đến anh.

Lập trường như vậy có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hy vọng của Mason Mount trong việc trở lại đội tuyển Anh tham dự giải đấu mùa hè năm sau tại Mỹ, Mexico và Canada. Hồi tháng 11, tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng đó là "kế hoạch đặc biệt" của HLV trưởng của Manchester United cho những tháng tới, vì Amorim nghĩ Mount không thể bị đánh giá thấp ở đội tuyển Anh.

Cũng có thông tin cho rằng Amorim coi Mount là một "tài năng xuất chúng", điều này đã được thể hiện rõ ràng trong trận đấu giữa Manchester United với Wolves hồi đầu tuần này, có thể nói là màn trình diễn ấn tượng nhất của Mount trong màu áo đội chủ sân Old Trafford.

Amorim cho rằng không có cầu thủ Anh nào khác có thể mang lại cho Tuchel những gì Mount có thể. Tuy nhiên, bất chấp việc giúp Mount lấy lại phong độ tốt nhất với ba bàn thắng trong bảy trận đấu gần nhất tại Premier League, kế hoạch của HLV MU Amorim dường như sẽ thất bại khi Mount được dự đoán sẽ lại bị loại khỏi đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026, sau lần cuối cùng anh khoác áo Tam sư là tại World Cup 2022.

Mặc dù Amorim có thể đang đối đầu với Tuchel trong một cuộc chiến không có hy vọng thắng lợi, nhưng Mount rất có thể sẽ được ra sân nhiều hơn khi HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của anh tại sân Molineux.

Mason Mount đang hồi sinh sự nghiệp tại MU. ẢNH: SHUTTERSTOCK

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Mason Mount có thể phòng ngự, có thể tấn công, chất lượng khi chạm bóng thực sự rất tốt, vì vậy điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Anh ấy là một kiểu lãnh đạo khác biệt. Không giống như Licha (Lisandro Martínez) chẳng hạn. Mason Mount là người lãnh đạo bằng tấm gương.

Dù trong hoàn cảnh nào, Mason Mount luôn giữ nguyên bản chất – tập luyện, giao tiếp, và ứng xử với mọi người xung quanh tại Carrington. Điều đó không dễ dàng, vì vậy anh ấy là một cầu thủ rất, rất giỏi",

Bruno Fernandes (2 bàn) và Bryan Mbeumo cũng ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Wolves, giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ còn kém Top 4 của Sunderland đúng 1 điểm.

Trận đấu tiếp theo của MU là gặp Bournemouth, và đây là trận đấu thứ ba của "quỷ đỏ" diễn ra vào tối thứ Hai (rạng sáng thứ ba tuần sau giờ Việt Nam) kể từ cuối tháng 11, với chiến thắng trước Crystal Palace là trận đấu duy nhất trong năm trận gần nhất của "quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh không diễn ra dưới ánh đèn ban đêm tại Anh.

Sau chuyến làm khách của Bournemouth tại Old Trafford, Manchester United sẽ hành quân đến sân Villa Park gặp đội đang chơi hay nhất Premier League trong thời gian gần đây là Aston Villa, trước khi trở lại sân nhà để đối đầu với Newcastle United và Wolves sau lễ Giáng sinh.