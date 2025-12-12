Bóng đá Việt Nam toàn thắng ở SEA Games 33 12/12/2025 06:39

(PLO)- Tuyển U-22 Việt Nam đã khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng màn trình diễn thuyết phục, khi đánh bại U-22 Malaysia với tỉ số 2-0 trong lượt trận cuối bảng B, trong lúc tuyển nữ qua mặt Myanmar 2-0.

Ngày 11-12, U-22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng đấu sau khi đánh bại Malaysia 2-0 để gặp Philippines ở bán kết SEA Games 33. Chiến thắng này đã củng cố niềm tin của người hâm mộ Việt Nam và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi cầm bóng, khả năng tổ chức tấn công biên và sự hiệu quả trong những pha phối của các học trò HLV Kim Sang-sik.

U-22 Việt Nam thắng quá dễ

Ngay từ những phút đầu, U-22 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, triển khai pressing để giành quyền kiểm soát thế trận. Sức ép dồn dập khiến hàng thủ Malaysia liên tục mắc sai sót trong khâu kèm người. Phút thứ 10, bước ngoặt của trận đấu đến từ một pha bóng cố định quen thuộc nhưng được dàn dựng đầy tinh tế. Từ quả phạt góc ở cánh trái, Đình Bắc đưa bóng vào rất khó chịu, tạo điều kiện để trung vệ Hiểu Minh băng lên đánh đầu dũng mãnh, mở tỉ số 1-0.

Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ Việt Nam được đẩy lên cao, đồng thời buộc đối thủ phải dâng đội hình, tạo thêm khoảng trống cho hàng công của học trò HLV Kim Sang-sik khai thác.

Trung vệ Hiểu Minh có trận đấu xuất sắc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam tiếp tục chơi hứng khởi và duy trì nhịp độ tấn công mạnh mẽ. Những pha phối hợp dọc biên trái tiếp tục trở thành miếng đánh lợi hại, nơi tốc độ và kỹ thuật của Đình Bắc được phát huy tối đa. Đến phút 22, tài năng trẻ này lại một lần nữa ghi dấu ấn bằng đường căng ngang chính xác vào khu vực cấm địa. Minh Phúc di chuyển hợp lý, đón bóng và dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đủ hiểm hóc để nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Hai bàn thắng chỉ trong hơn 20 phút thi đấu cho thấy sự ăn ý giữa các tuyến, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của các chân sút trẻ.

Ở phần còn lại của hiệp 1, tuyển U-22 Việt Nam tiếp tục giữ thế chủ động, hạn chế tối đa các pha lên bóng của Malaysia. Sang hiệp 2, HLV thực hiện vài điều chỉnh nhằm bảo toàn lực lượng, nhưng sự chắc chắn vẫn được duy trì trong lối chơi. Malaysia nỗ lực tấn công nhưng không tạo được tình huống đáng kể nào, ngoại trừ vài pha sút xa thiếu chính xác.

Vũ điệu chiến thắng của Minh Phúc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn có những pha phản công sắc bén, dù không ghi thêm bàn nhưng vẫn áp đảo về mặt thế trận. Với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, U-22 Việt Nam lên ngôi nhất bảng để vào bán kết, trong khi Malaysia nhì bảng phải chờ kết quả trận Indonesia – Myanmar ở bảng C ngày 12-12 mới biết có đi tiếp hay không.

Tuyển nữ Việt Nam chờ giữ ngôi hậu

Sau thành công của đội nam, trong trận đấu cùng giờ, tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong lượt trận cuối vòng bảng gặp Myanmar cũng để lại ấn tượng mạnh nhờ những pha xử lý giàu cảm xúc. Chỉ mới phút thứ 8, đội nữ Việt Nam đã vượt lên dẫn trước sau tình huống triển khai tấn công đầy bài bản ở cánh phải.

Từ cú tạt bóng chuẩn xác của Trần Thị Duyên, Vạn Sự chọn đúng thời điểm bật cao đánh đầu, đưa bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Bàn mở tỉ số sớm khiến trận đấu trở nên thuận lợi hơn rất nhiều cho đoàn quân áo đỏ.

Huỳnh Như và đồng đội vào bán kết SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chỉ 6 phút sau, các học trò của HLV Mai Đức Chung lại tiếp tục ghi thêm bàn thứ hai trong một tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân lẫn sự nhanh nhạy trong khâu tận dụng cơ hội. Hoàng Thị Loan bị đối phương qua bóng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, quyết liệt đoạt bóng ngay mép vòng cấm.

Cú dứt điểm của Loan đưa bóng tìm đến xà ngang, khiến thủ môn Myanmar chới với. Khi hàng thủ đối phương còn đang lúng túng, Bích Thùy băng vào rất nhanh, đánh đầu bồi để nâng tỉ số lên 2-0. Trận thắng của tuyển nữ Việt Nam giúp họ tiếp tục chờ đợi phá kỷ lục lần thứ 5 vô địch liên tiếp ở SEA Games cho chính mình.

Hai trận thắng ở cả đội nam lẫn đội nữ Việt Nam đã giúp cả hai vào bán kết SEA Games một cách ngoạn mục. Các cầu thủ trẻ nam Việt Nam ngày càng tiến bộ về tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp nhóm, cũng như bản lĩnh khi thi đấu ở những sân chơi lớn.

Người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh với các đội tuyển bóng đá tại Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Và chiến thắng Malaysia 2-0 đã giúp U-22 Việt Nam khẳng định vị thế của mình và trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch SEA Games 33.

Trong khi đó, các cô gái Việt Nam đang tiếp tục chứng minh bản lĩnh của một đội tuyển hàng đầu khu vực, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho mục tiêu cao nhất để lần thứ 9 đăng quang Đông Nam Á. Ở bán kết, các cô gái Việt Nam sẽ gặp Indonesia.

Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng vào những chiến thắng tiếp theo của cả hai đội tuyển quốc gia và kỳ vọng vào một kỳ SEA Games 33 tràn đầy niềm vui.