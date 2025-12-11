Tuyển Việt Nam và Myanmar đều tự tin sẽ thắng, thực lực ra sao? 11/12/2025 13:46

Sòng phẳng mà nói, thời điểm này, công cuộc trẻ hóa của tuyển nữ Myanmar đã vào guồng, trong khi nhà đương kim vô địch, tuyển Việt Nam vẫn chưa có sự ổn định vì đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Báo chí Myanmar tin đội tuyển của họ sẽ đánh bại tuyển nữ Việt Nam trong thế lưng dựa tường” của hai đội ở lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 33. Tuyển nữ Việt Nam thì lòng kiêu hãnh còn đó với 8 lần vô địch và 4 lần gần nhất lên ngôi SEA Games. Công cuộc trẻ hóa tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung chưa đến hồi đạt được kết quả tốt đẹp,nó đòi hỏi cần thêm thời gian.

Tuyển Việt Nam phải đề phòng tay săn bàn, đội trưởng Win Theingi Tun rất nhanh và khỏe. Ảnh:M.T

Trong khi đó tuyển Myanmar là một đội tuyển trẻ trung đang tràn trề sức sống qua một thời gian dài lận đận. Việc Myanmar đánh bại Philippines 2-1 còn Philippines thắng nữ Việt Nam 1-0 không có nghĩa là “quy luật bắt cầu” trong trận cầu sinh tử Việt Nam - Myanmar lúc 16 giờ ngày 11-12. Việt Nam buộc phải thắng Myanmar, bằng không họ sẽ trở thành cựu vương SEA Games.

Nhìn trên bình diện chung, tuyển Myanmar có chút nhỉnh hơn tuyển Việt Nam ở thời điểm này vì đội hình và lối chơi rất đồng bộ, liền lạc. Myanmar cũng có tay săn bàn, đội trưởng Win Theingi Tun rất ấn tượng. Nếu xét về phẩm chất cá nhân thì tuyển nữ Việt Nam không thấy ai nổi trội và đa năng như Win Theingi Tun.

Đội trưởng Hải Yến của Việt Nam có thể nhạy cơ hội, ghi bàn một chạm tốt, nhưng Win Theingi Tun lại có phẩm chất rê dắt, “dí” hậu vệ đối phương để đoạt bóng, tự tạo cơ hội và chớp thời cơ rất nhanh.

Thua một trận trước Philippines, niềm tin của tuyển nữ Việt Nam bị tuột xuống.Thực ra bàn thắng của Philippines nó thuộc đẳng cấp quá cao trong một khoảnh khắc quá xuất thần với pha dàn xếp ăn bàn chớp nhoáng của Philippines. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như “vào khuôn” với những cô gái lai Philippines quá khỏe.

Bóng đá nữ Việt Nam không phải là đội bóng có sức mạnh thể chất, nhưng lại thường là đội đăng quang bởi lối chơi tinh tế, “lấy nhu thắng cương”. Trên bình diện Đông Nam Á, nói về sức mạnh cơ bắp thì tuyển nữ Việt Nam phải đứng sau Myanmar, Thái Lan, Philippines và bây giờ cũng thế. Nhưng tuyển Việt Nam lại có chiều sâu, biết cách phát huy sự tinh tế của mình.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 0-1 khiến tình hình bảng này cực căng ở lượt cuối. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước cuộc chạm trán này, báo chí Myanmar tin đội của họ sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Đó là căn cứ thực tế vì họ đã hạ Philippines và Malaysia rồi. Nhưng tuyển Việt Nam cũng muốn thắng Myanmar và buộc phải thắng. Nếu biết “siết” ở thời điểm cần siết, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể lách qua khe cửa hẹp vào bán kết.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1.