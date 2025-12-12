U-22 Việt Nam chơi đẹp với nhà vô địch Indonesia 12/12/2025 11:26

(PLO)- Chiến thắng thuyết phục Malaysia 2-0 ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã cho thấy rõ dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trong hành trình của U-22 Việt Nam, đồng thời giúp Indonesia rộng cửa đi tiếp.

Trận đấu diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) đã đưa U-22 Việt Nam giành vé nhất bảng B vào bán kết sớm, và còn tác động trực tiếp đến cục diện cạnh tranh của các bảng, trong đó gồm cơ hội đi tiếp của nhà đương kim vô địch U-22 Indonesia.

Trước giờ bóng lăn, nhiều nhận định cho rằng Việt Nam sẽ nhập cuộc thận trọng nhằm đảm bảo một kết quả an toàn. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U-22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, chơi áp sát và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Malaysia. Lối chơi quyết liệt và tốc độ cao khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Sự chủ động đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 11. Từ một tình huống bóng cố định được tổ chức bài bản, Đình Bắc thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Hiểu Minh bật cao đánh đầu dứt khoát, không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá. Bàn thắng sớm giúp Việt Nam càng thi đấu tự tin và kiểm soát tốt thế trận.

Minh Phúc lập công cho đội nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chỉ hơn 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Lần này, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn với một pha xử lý kỹ thuật bên hành lang trái. Anh vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm. Minh Phúc băng vào đúng thời điểm, dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển trẻ Việt Nam ở phút 22.

Sau hai bàn thua liên tiếp, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, các pha lên bóng của họ thiếu sự sắc bén cần thiết và thường bị bẻ gãy từ xa bởi hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Việt Nam. Trong suốt phần còn lại của trận đấu, đội bóng áo vàng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào, trong khi U-22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng và bảo toàn lợi thế.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết ban huấn luyện đã có những điều chỉnh chiến thuật và các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ. Đáng chú ý, bàn thắng mở tỷ số của trung vệ Hiểu Minh là kết quả của một phương án đá phạt mới chỉ được thử nghiệm trong buổi tập trước trận đấu một ngày.

Trung vệ Hiểu Minh đánh đầu chuẩn xác ghi bàn cho Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời cảm ơn đặc biệt tới các cổ động viên Việt Nam đã phủ kín khán đài sân Rajamangala. Theo ông, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả là nguồn động lực lớn, giúp các cầu thủ thi đấu hưng phấn và đạt được kết quả tích cực.

Ở chiều ngược lại, HLV Nafuzi Zain của Malaysia, không giấu được sự thất vọng. Ông thừa nhận các học trò đã chơi thiếu quyết liệt trong hiệp một, để đối phương có quá nhiều khoảng trống và thời gian xử lý bóng, qua đó phải trả giá bằng hai bàn thua xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Dù vậy, ông cũng ghi nhận sự cải thiện về tinh thần và lối chơi của đội bóng trong hiệp hai sau khi có những điều chỉnh chiến thuật.

Với chiến thắng này, U-22 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết và tạm thời đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Malaysia xếp thứ hai với 3 điểm, trong khi kết quả trên cũng mở ra cơ hội cho U-22 Indonesia cạnh tranh vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở lượt trận cuối ngày 12-12, Indonesia phải giành chiến thắng đậm Myanmar để góp mặt ở vòng bán kết SEA Games 33.