Lịch thi đấu SEA Games ngày 11-12: Malaysia tuyên bố chơi tấn công U-22 Việt Nam 11/12/2025 07:37

(PLO)- Trước thềm trận đấu mang tính quyết định với U-22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain khẳng định U-22 Malaysia dù chỉ cần một trận hòa để giành quyền vào bán kết với tư cách nhất bảng, vẫn sẽ chơi tấn công không khoan nhượng.

Cuộc chạm trán giữa U-22 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala vào lúc 16 giờ, ngày 11-12 được xem là trận đấu then chốt của bảng đấu. Thầy trò HLV Nafuzi cho biết sẽ bước vào cuộc đụng độ lớn với tinh thần nghiêm túc và không hề chủ quan.

Hiện tại, Malaysia và Việt Nam đều đang có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Thầy trò HLV Nafuzi tạm thời dẫn đầu nhờ chiến thắng đậm 4-1 trước Lào, trong khi Việt Nam cũng vượt qua đối thủ này nhưng với tỷ số sít sao 2-1. Dù có lợi thế hơn về hiệu số, HLV Nafuzi nhấn mạnh Malaysia không được phép thi đấu cầm chừng.

Ông cho biết mục tiêu của đội vẫn là giành trọn 3 điểm, đồng thời thừa nhận một kết quả hòa cũng đủ cho Malaysia đi tiếp. Tuy nhiên, toàn đội sẽ chuẩn bị mọi phương án tấn công để hướng đến chiến thắng.

Malaysia chỉ cần một trận hòa những vẫn hứa sẽ chơi tấn công để thắng các đồng nghiệp Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau khi phân tích kỹ hai trận gần nhất của Việt Nam, bao gồm màn thể hiện tại giải U-23 Đông Nam Á, HLV Nafuzi hiểu rõ thử thách phía trước vô cùng lớn. Ông đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh, có hệ thống thi đấu ổn định và vượt trội ở nhiều khía cạnh. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất theo ông nằm ở cách Malaysia trình diễn và chuẩn bị cho trận đấu.

Nhà cầm quân cũng hé lộ rằng Malaysia sẽ điều chỉnh lối chơi so với trận thắng Lào, vì ông cho rằng Việt Nam sở hữu sức mạnh và tốc độ cao hơn nhiều. Một số vị trí mới có thể được trao cơ hội ra sân.

Sự vắng mặt của tiền vệ cánh Haqimi Azim Rosli trở về quê nhà vì lý do gia đình đã khiến Malaysia thiệt quân, dù khả năng anh trở lại là rất thấp. Tuy nhiên, đội vừa nhận tin vui khi Aliff Izwan Yuslan được CLB Selangor cho phép tăng cường cho SEA Games, giúp khu trung tuyến phần nào giảm bớt áp lực nhân sự.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu 3 điểm để vào bán kết SEA Games 33 gặp đối thủ nhẹ ký hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Nafuzi khẳng định sự thay đổi nhân sự là điều bình thường trong bối cảnh giải đấu diễn ra với mật độ dày đặc. Ông tin tưởng dù đội hình có xáo trộn, Malaysia vẫn đủ bản lĩnh để đối đầu Việt Nam. Đồng thời, ông bác bỏ thông tin cho rằng tiền đạo Fergus Tierney được cân nhắc triệu tập bổ sung, bởi CLB Sabah không chấp thuận để anh thi đấu khi họ chuẩn bị cho chung kết FA Cup gặp JDT vào cuối tuần.

Với sự thận trọng nhưng quyết tâm cao, Malaysia đang cho thấy họ không hề muốn dựa vào một kết quả hòa và sẽ đặt mục tiêu đánh bại U-22 Việt Nam để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B một cách thuyết phục nhất.