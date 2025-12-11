Tuyển nữ gặp khó nhiều hơn U-22 Việt Nam 11/12/2025 06:39

(PLO)- Trong lúc U-22 Việt Nam chỉ cần hòa Malaysia là chắc chắn vào bán kết SEA Games 33 thì các học trò của HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Myanmar ở loạt đấu cuối vòng bảng ngày 11-12.

HLV Kim Sang-sik cho biết U-22 Việt Nam chỉ cần hòa nhưng sẽ hướng đến một trận thắng Malaysia để giành lại ngôi nhất bảng, dù không nói về nguy cơ sớm chạm trán chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam nhọc nhằn hơn vì chỉ có mỗi đường phải thắng Myanmar mới có suất đi tiếp.

Thử thách lớn cho tuyển nữ Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh đồng thời là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã trực tiếp đến thăm đội tuyển nữ quốc gia để động viên tinh thần trước trận đấu mang tính quyết định gặp Myanmar vào lúc 16 giờ, ngày 11-12 trên sân vận động Chonburi. Ông Minh gửi lời khích lệ đến toàn đội, nhấn mạnh các cầu thủ cần giữ sự tỉnh táo, bỏ lại phía sau những điều chưa như ý, đối diện thử thách và vượt qua nó.

HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam dù trải qua một số khó khăn nhưng vẫn duy trì trạng thái ổn định. Toàn đội không có ai gặp chấn thương, thể lực đảm bảo, tinh thần thi đấu đang được củng cố và tất cả đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận quyết định với Myanmar.

Các cô gái Việt Nam mới có 3 điểm và buộc phải sống mái với tuyển nữ Myanmar ở lượt trận cuối. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng nhìn lại thất bại 0-1 đầy tiếc nuối trước Philippines khi để thủng lưới ở phút bù giờ. Ông thừa nhận không hài lòng vì các cầu thủ chưa tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện là hạn chế tối đa bóng bổng, ưu tiên phối hợp nhỏ, nhưng việc đội hình giãn cách khiến các cầu thủ buộc phải xử lý theo tình huống, dẫn đến bất lợi.

Ông Chung chia sẻ rằng lực lượng trẻ, dù nỗ lực đáng khen, vẫn còn thiếu kinh nghiệm, dễ bị tác động tâm lý, vì vậy ban huấn luyện đã phải thực hiện một số điều chỉnh quan trọng.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sống còn với Myanmar, ông thầy lão luyện Mai Đức Chung nhắc nhở toàn đội tiếp tục rèn luyện bản lĩnh và duy trì sự tập trung cho mục tiêu vào bán kết. Ông khẳng định cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn nguyên nếu đội làm tốt ở trận gặp Myanmar. Theo tính toán, tuyển nữ Việt Nam bắt buộc phải có 3 điểm để cạnh tranh suất đi tiếp, bởi trong trường hợp ba đội cùng có 6 điểm, Việt Nam có lợi thế về chỉ số phụ.

Thái Thị Thảo và đồng đội chỉ có mỗi con đường phải thắng mới vào bán kết SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hiện tại, Myanmar dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm khi lần lượt vượt qua Philippines 2-1 và Malaysia 3-0. Dù sở hữu thành tích ấn tượng, họ vẫn chưa chắc suất vào bán kết. Trong khi đó, đương kim vô địch SEA Games Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm. Chỉ cần đánh bại Myanmar, Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp do có cùng điểm nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại.

Ngược lại, nếu chỉ hòa, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải dừng bước. Ở trận đấu còn lại, Philippines chỉ cần thắng đội lót đường Malaysia với cách biệt từ bốn bàn, một nhiệm vụ rất khả thi.

U-22 Việt Nam quyết thắng, Malaysia chỉ cần hòa

Đội tuyển U-22 Việt Nam cũng bước vào trận đấu quan trọng ở vòng bảng SEA Games 33 gặp U-22 Malaysia lúc 16 giờ, ngày 11-12. Dù kết quả hòa sẽ giúp cả hai đội vào bán kết và vô tình khiến Indonesia bị loại, nhiều cầu thủ U-22 Việt Nam khẳng định họ không hướng đến mục tiêu chia điểm. Thay vào đó, toàn đội đặt quyết tâm thi đấu sòng phẳng để tìm kiếm chiến thắng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik không cầu hòa Malaysia chiều 11-12. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi HLV Indra của Indonesia lo ngại khả năng hai đội “bắt tay” do trận hòa sẽ giúp cả Việt Nam lẫn Malaysia có lợi, các cầu thủ Việt Nam nhấn mạnh họ không để những suy đoán bên ngoài ảnh hưởng đến phong độ hay tinh thần thi đấu.

Cục diện các bảng đấu lúc này rất căng thẳng. Nhà đương kim vô địch Indonesia đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Philippines ở trận ra quân. Họ vẫn còn cơ hội sửa sai khi đối đầu Myanmar, nhưng kể cả khi giành chiến thắng, Indonesia cũng chỉ có 3 điểm và không thể vượt qua Việt Nam hoặc Malaysia nếu hai đội này hòa nhau. Hiện Việt Nam và Malaysia mỗi đội đều có 3 điểm, và một trận hòa sẽ giúp cả hai cùng sở hữu 4 điểm để tiến vào bán kết, đẩy Indonesia vào thế bị loại.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ U-22 Việt Nam luôn giữ tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, tập trung vào mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều lần khẳng định đội bóng không đặt ra bất kỳ phương án hòa nào, và mục tiêu duy nhất là phải thắng. Với ông, chỉ một chiến thắng mới thể hiện đúng tinh thần thi đấu của đội tuyển.

U-22 Malaysia đang giữ ngôi đầu bảng và cần hòa Việt Nam để tránh Thái Lan ở bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về phía Malaysia, HLV Nafuzi Zain cũng tuyên bố đội bóng của ông đặt mục tiêu 3 điểm, nhưng điều kiện quan trọng nhất vẫn là không được phép thua. Chỉ cần tránh thất bại, Malaysia sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng mà không cần phụ thuộc vào kết quả trận còn lại.

Tất cả yếu tố trên khiến trận U-22 Việt Nam gặp U-22 Malaysia trở thành tâm điểm của bảng B. Đây được xem là cuộc đối đầu đầy kịch tính, nơi cả hai đội đều chủ trương hướng đến chiến thắng thay vì toan tính kết quả an toàn.

Trận đấu này có ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu và tác động trực tiếp đến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Indonesia, đội sẽ thi đấu với Myanmar vào ngày 12-12. Nhưng cả Việt Nam lẫn Malaysia đều bước vào trận đấu với tâm thế không khoan nhượng, tạo nên một trong những cuộc chơi đáng chờ đợi nhất ở vòng bảng SEA Games 33.