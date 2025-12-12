Indonesia nói hạnh phúc khi được U-22 Việt Nam giúp đỡ ở SEA Games 33 12/12/2025 10:56

(PLO)- Truyền thông Indonesia vui mừng và hạnh phúc trước sự giúp đỡ của U-22 Việt Nam tại SEA Games 33 khi tờ Bola bình luận chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước Malaysia đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ Indonesia.

Chiến thắng 2-0 của U-22 Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng B SEA Games 33 vào ngày 11-12 đã mở ra cánh cửa giúp U-22 Indonesia có thể vào bán kết bằng suất nhì bảng cho đội đạt thành tích xuất sắc nhất.

Trước đó, chỉ cần U-22 Việt Nam và U-22 Malaysia chỉ cần bắt tay nhau hòa là cả hai sẽ vào bán kết SEA Games 33, khiến Indonesia chắc chắn bị loại trước khi bước vào trận cuối cùng gặp Myanmar vào hôm nay 12-12. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng, đồng thời trợ giúp cho Indonesia còn cơ hội ở lại SEA Games 33.

Sau trận đấu, tờ Bola (Indonesia) bình luận, “Trận đấu quyết định của bảng B tại SEA Games 2025 giữa đội tuyển U-22 Việt Nam và đội tuyển U-22 Malaysia đã kết thúc trong hạnh phúc, đáp ứng được kỳ vọng của người dân Indonesia. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan, vào chiều 11-12 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về "Những chiến binh sao vàng".

U-22 Việt Nam đã giúp Indonesia có cơ hội vào bán kết SEA Games 33 sau khi thắng Malaysia 2-0. ẢNH: FA MALAYSIA

Việt Nam nhập cuộc đầy quyết liệt và lập tức vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Nguyễn Hiếu Minh ở phút thứ 10. 11 phút sau, Phạm Minh Phúc nhân đôi cách biệt, khẳng định thế trận áp đảo của Việt Nam. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành vé vào bán kết SEA Games 2025 với tư cách đội nhất bảng B, tổng cộng 6 điểm.

Mặt khác, đội U-22 Malaysia hiện đang ở trong tình thế bấp bênh. Đội bóng của Nafuzi Zain đang đứng trước nguy cơ không thể tiến vào bán kết và phải chờ kết quả các trận đấu khác để quyết định số phận của mình. Kết quả này cũng mang lại luồng gió mới cho đội tuyển U-22 Indonesia. Đội tuyển trẻ Garuda giờ đây có cơ hội lớn để cùng Việt Nam tiến vào bán kết”.

Vậy điều kiện để Indonesia vào bán kết SEA Games là gì, khi hiện tại đã có 3 đội chính thức vượt qua vòng bảng sau khi dẫn đầu bảng đấu của mình là chủ nhà Thái Lan (bảng A), Việt Nam (bảng B) và Philippines (bảng C).

Theo đó, Indonesia cần phải thắng Myanmar với cách biệt 3 bàn mới đi tiếp. Trận đấu sinh tử giữa đội tuyển U-22 Indonesia và đội tuyển U-22 Myanmar sẽ diễn ra tại Sân vận động kỷ niệm 700 năm ở Chiang Mai vào hôm nay 12-12. Về mặt thống kê, Indonesia có cơ hội thắng khá cao. Tại kỳ SEA Games trước, Indonesia đã đánh bại Myanmar với tỷ số 5-0. Hơn nữa, U-22 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri được đánh giá là mạnh hơn và có chiều sâu đội hình hơn đối thủ.

“Với động lực cao và điều kiện thuận lợi, đội tuyển U-22 Indonesia được cho là có thể vượt qua sự kháng cự của Myanmar và giành vé vào bán kết SEA Games 2025. Người hâm mộ Indonesia hiện chỉ còn chờ đợi để chứng minh bản thân trên sân cỏ”, tờ Bola tự tin nhận định.

Như đã biết, ba đội nhất bảng được đảm bảo suất vào bán kết SEA Games 2025. Trong khi đó, suất còn lại sẽ được trao cho đội á quân xuất sắc nhất của ba bảng.

Hiện tại, đội tuyển U-22 Malaysia vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng á quân SEA Games 2025. U-22 Malaysia đã giành được 3 điểm sau 2 trận đấu với hiệu số bàn thắng bại là +1. Tuy nhiên, đội tuyển U-22 Malaysia sẽ không có cơ hội tích lũy điểm nào vì họ đã hoàn thành tất cả các trận đấu vòng bảng tại SEA Games.

Mauro Zijlstra (số 9) yêu cầu đồng đội chuyền bóng cho anh sắc bén hơn để anh có thể ghi bàn. ẢNH: BOLA

Đội tuyển U-22 Indonesia hiện có 0 điểm và hiệu số -1 nhưng có một cơ hội tuyệt vời để vào bán kết SEA Games 33. Một chiến thắng, đặc biệt là với cách biệt 3 bàn trước Myanmar, có thể giúp đội tuyển U-22 Indonesia vượt qua đội tuyển U-22 Malaysia để chiếm vị trí á quân và tiến vào bán kết SEA Games 2025. Một điều cần phải chú ý là Myanmar (0 điểm, hiệu số -2) cũng còn cơ hội đi tiếp nếu họ thắng Indonesia với cách biệt tối thiểu 4 bàn.

Tiền đạo Mauro Zijlstra của đội tuyển U-22 Indonesia đang thi đấu tại Eredivisie (giải vô địch Hà Lan) khẳng định anh có thể ghi nhiều bàn thắng nếu nhận được những đường chuyền tốt từ đồng đội. "Trước hết, tất nhiên là tôi cần ở đúng vị trí" Mauro Zijlstra chia sẻ, “Nếu nhận được những đường chuyền tốt, tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng hiện tại thì chưa. Trận đấu trước với Philippines rất khó khăn đối với tôi vì có quá nhiều hậu vệ vây quanh tôi. Tôi hy vọng giờ mình có thể có thêm không gian, rồi chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra”.