Bóng đá SEA Games 33: Lạ lùng 2 đội tuyển Việt Nam giải quyết nhanh đối thủ trong trận đấu sinh tử 11/12/2025 18:15

(PLO)-U-22 Việt Nam "tầm thường hóa" sức mạnh của Malaysia bằng hai bàn sớm. Tương tự là tuyển nữ Việt Nam cũng làm được điều đó trước Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam và U-22 Việt Nam đều giải quyết đối thủ theo kiểu rất dễ dàng ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 33 để vào bán kết cùng với ngôi đầu bảng. Trong đó, tuyển nữ Việt Nam đã xác định đối thủ ở bán kết là Indonesia, cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines.

Hai đối thủ là tuyển nữ Myanmar và U-22 Malaysia không hề yếu qua những gì họ đã thể hiện từ đầu giải.

U-22 Việt Nam đã "giải quyết" U-22 Malaysia theo cách rất...gọn nhẹ bằng hai bàn thắng sớm. Ảnh: ANH HUY

Thế mà trong một buổi chiều ngày 11-12 hai trận cùng giờ từ Chonburi (bóng đá nữ Việt Nam- Myanmar) và Bangkok (bóng đá nam- U-22 Việt Nam- U-22 Malaysia), hai đại diện Việt Nam đã giải quyết đối thủ rất ngọt ngào.

Những bàn thắng các đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Myanmar và U-22 Malaysia chỉ trong vòng nửa đầu hiệp 1.

Nếu tuyển nữ Việt Nam có hai bàn thắng do công Vạn Sự ghi phút 8 và Bích Thùy nâng đôi cách biệt phút 14 để thắng Myanmar 2-0, thì tại sân Rajamangala, Hiểu Minh và Minh Phúc cũng có hai bàn vào các phút 11 và 22 giúp tuyển nam Việt Nam đánh bại Malaysia cũng với tỉ số 2-0.

Tuyển Việt Nam đã đứng dậy sau "tai nạn" thua Philippines 0-1 và vào bán kết. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trước giờ bóng lăn, người lạc quan lắm cũng không thể nghĩ hai đội bóng Việt Nam giải quyết đối thủ dễ theo cách này vì đối thủ cũng ở vào thế “lưng dựa tường” và đặc biệt là thực lực của họ rất mạnh.

Nữ Myanmar thì đánh bại cả Philippines và Malaysia, còn U-22 Malaysia thì thắng Lào 4-1 theo cách rất dễ dàng, hoàn toàn ngược với U-22 Việt Nam thắng Lào rất vất vả 2-1.

Tuy nhiên trong một trận cầu sinh tử thì cả hai đại diện Việt Nam đã thể hiện rất ấn tượng với lối chơi thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, bất ngờ và đầy quyết tâm.

Những bàn thắng mà các chân sút Việt Nam ghi theo cách “giết” mọi nỗ lực của đối thủ vì Việt Nam đã ghi bàn vào những thời điểm rất sớm cùng một thế trận lấn lướt. Với cách những bàn thắng ghi như thế, nếu đối phương dâng cao đội hình đá theo kiểu “được ăn cả, ngã về không” thì rất dễ thua thêm bàn. Còn nếu họ chơi thận trọng thì vô cùng khó tìm bàn gỡ.

Trong trận U-22 Việt Nam- U-22 Malaysia thì HLV Thawatchai Ongtrakul của U-22 Thái Lan cắt cử ba trợ lý trong đó có Supachai đến để thị khán trận đấu. Suphachai chính là cựu trợ lý của HLV Kiatisak, sau này dẫn dắt U-23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 2015 tại Singapore.

Như vậy môn bóng đá SEA Games 33, hai đội tuyển Việt Nam đã thể hiện xuất sắc để cùng ghi danh vào bán kết.