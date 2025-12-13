Cổ thụ ở phường Tân Lập bật gốc, đè sập nhà dân ở phường Buôn Ma Thuột 13/12/2025 17:35

(PLO)- Một cây Tung cổ thụ trên đất người dân ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk bật gốc, đổ nghiêng và đè sập nhà dân ở phường Buôn Ma Thuột.

Chiều 13-12, lực lượng chức năng và người dân ở đường Thi Sách, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khắc phục sự cố do cây cổ thụ gãy đổ, làm sập dây diện, sập nhà dân.

Cây Tung cổ thụ bật gốc, đè lên nhà dân. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, một cây Tung cổ thụ đường kính khoảng 2 m, cao khoảng 40 m tại đường Thi Sách, phường Tân Lập đã bị bật gốc, đổ nghiêng sang phía bên kia đường, thuộc địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Cây Tung cổ thụ đã đè làm hỏng mái nhà, sập tường ở phòng khách của gia đình ông Lưu Triều An (ngụ phường Buôn Ma Thuột).

Video cây Tung bật gốc, làm hỏng nhiều tài sản trong nhà ông Triều

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình ông Triều đã ra ngoài nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Người thân ông Triều cho biết, tối 12-12, có một phụ nữ bị té gần cây Tung cổ thụ. Khi hỗ trợ phụ nữ này, người dân phát hiện cây Tung đã bị lung lay, có dấu hiệu ngã đổ nên cảnh báo gia đình ông Triều.

Cây Tung bật gốc, đổ sang phía nhà dân. Ảnh: T.T

Gia đình ông Triều đã bàn bạc, đề nghị chủ cây Tung cổ thụ chặt bỏ cây để tránh việc cây đổ, làm sập nhà của ông.

Sáng cùng ngày, chủ cây gọi người đến cắt cây Tung cổ thụ. Tuy nhiên, khi thợ cắt cây chưa đến thì cây Tung đã gãy đè lên toàn bộ phần mái nhà và làm sập phòng khách của ông Triều.

Cây bật gốc làm sập tường nhà ông Triều

“Lúc đó, gia đình tôi đã cảm nhận được nguy hiểm nên phải sơ tán ra bên ngoài. Hiện gia đình tôi và chủ cây đang thương lượng để giải quyết hậu quả”, ông Triều nói.