Mưa giông lốc ở Đồng Nai, cây cổ thụ bật gốc đổ gục trong sân trường 02/10/2025 14:14

(PLO)- Trong cơn mưa giông lốc tối ngày 1-10 đã khiến cây cổ thụ lớn trong sân trường học bất ngờ bật gốc đổ xuống.

Ngày 2-10, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý cắt bỏ cây xà cừ cổ thụ bị ngã đổ do mưa gió lớn tại sân trường Tiểu học Tam Hiệp A (phường Tam Hiệp, Đồng Nai).

Cây cổ thụ bật gốc trong sân trường. Ảnh: AX

Theo đó, tối 1-10, cơn mưa lớn gió giật mạnh đã làm đổ cây xà cừ cổ thụ trong sân trường chiều cao cây khoảng 20 m, đường kính khoảng 1 m bật gốc. Cây đổ không không gây thiệt hại về người.

Cây xà cừ đổ gục trong sân trường. Ảnh: VŨ HỘI

Theo lãnh đạo nhà trường, trong khuôn viên trường có nhiều cây xà cừ cao và nhiều tán, cây có độ cao vượt quá tầng 3 của dãy phòng học có nguy cơ đổ, gãy khi có mưa giông.

Vì sự việc xảy ra vào buổi tối nên không ảnh hưởng về người. Ảnh: VH

Vì vậy, nhà trường xin cắt, hạ độ cao của các cây xà cừ và các cây khác trong khuôn viên nhà trường để tránh nguy hiểm cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong mùa mưa bão.

Trong cơn mưa giông khiến cột điện bị đổ. Ảnh: VH.

Ngoài ra, trong cơn mưa gió lốc tối qua tại khu vực phường Tam Hiệp còn một cột điện bị đổ gẫy, gây mất điện cho khu vực.