Mưa giông lốc ở Đồng Nai, cây cổ thụ bật gốc đổ gục trong sân trường

Ngày 2-10, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý cắt bỏ cây xà cừ cổ thụ bị ngã đổ do mưa gió lớn tại sân trường Tiểu học Tam Hiệp A (phường Tam Hiệp, Đồng Nai).
Theo đó, tối 1-10, cơn mưa lớn gió giật mạnh đã làm đổ cây xà cừ cổ thụ trong sân trường chiều cao cây khoảng 20 m, đường kính khoảng 1 m bật gốc. Cây đổ không không gây thiệt hại về người.
Theo lãnh đạo nhà trường, trong khuôn viên trường có nhiều cây xà cừ cao và nhiều tán, cây có độ cao vượt quá tầng 3 của dãy phòng học có nguy cơ đổ, gãy khi có mưa giông.
Vì vậy, nhà trường xin cắt, hạ độ cao của các cây xà cừ và các cây khác trong khuôn viên nhà trường để tránh nguy hiểm cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong mùa mưa bão.
Ngoài ra, trong cơn mưa gió lốc tối qua tại khu vực phường Tam Hiệp còn một cột điện bị đổ gẫy, gây mất điện cho khu vực.