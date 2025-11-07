TRỰC TIẾP: Nhà sập, cây đổ, gia tài trôi theo bão số 13 07/11/2025 18:17

(PLO)- Bão số 13 đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Tại Đắk Lắk, hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, chắn ngang đường, gây nguy hiểm cho người dân. Trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt. Ở xã Phú Mỡ, nước lũ đã rút, người dân sơ tán bắt đầu trở về dọn dẹp nhà cửa. Lực lượng Biên phòng Xuân Đài túc trực hỗ trợ, nắm tình hình và thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại vịnh Xuân Đài, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân bị sóng lớn đánh vỡ, dạt vào bờ nằm chồng lên nhau. Dù đã cố chằng buộc kỹ trước bão, nhưng nhiều tàu — tài sản lớn nhất của ngư dân — vẫn bị hư hại nặng. Chi phí sửa chữa mỗi tàu ước tính từ 50 đến 200 triệu đồng, nhiều người chưa rõ tàu của mình trôi dạt hoặc chìm nơi đâu.

Ở Gia Lai, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) bị sóng cao hơn 10 m đánh sập hàng chục căn nhà, cuốn trôi nhiều tài sản. Sóng tràn sâu vào đất liền hơn 50 m, khiến cả làng chài hoang tàn.

Tại Quy Nhơn, cây cối ngã đổ la liệt, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng. Sáng 7-11, người dân tất bật thu dọn, khắc phục hậu quả sau bão.