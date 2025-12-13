Cuộc gặp bí mật giữa Salah và Henderson giữa sự hỗn loạn của Liverpool 13/12/2025 07:29

Tương lai của Mohamed Salah tại Liverpool hiện đang không chắc chắn sau mâu thuẫn công khai với HLV Arne Slot và cuộc gặp bí mật giữa Salah và Henderson đã làm dấy lên những đồn đoán về việc chuyển nhượng.

Mohamed Salah đã đến London vào thứ Tư để trò chuyện với người đồng đội cũ ở Liverpool, Jordan Henderson, trong bối cảnh tương lai của ngôi sao người Ai Cập tại Anfield đang bị đặt dấu hỏi. Salah đã bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình chính của Liverpool trong 4 trận liên tiếp ở Premier League và Champions League. Bây giờ, Salah tìm kiếm lời khuyên từ người đội trưởng cũ của mình khi khả năng chuyển nhượng vào tháng Giêng đang hiện hữu.

Tương lai của cầu thủ 33 tuổi người Ai Cập tại Liverpool đang bấp bênh sau khi Salah chỉ trích gay gắt HLV Arne Slot trong một cuộc phỏng vấn gây sốc vào cuối tuần trước. Salah cáo buộc Slot đã "đẩy anh vào thế khó" bằng cách loại anh khỏi đội hình Liverpool trong những trận đấu gần đây.

Ban lãnh đạo Liverpool đã ủng hộ quyết định của Slot, và Salah đang được nhiều CLB ở giải Saudi Pro League của Saudi Arabia săn đón khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa. Slot và Salah dự kiến ​​sẽ có cuộc đàm phán quan trọng trong những ngày tới trước khi anh lên đường cùng tuyển Ai Cập thi đấu tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

Cuộc gặp bí mật giữa Salah và Henderson làm dấy lên thông tin siêu sao người Ai Cập sẽ rời Liverpool để đến Saudi Arabia thi đấu. ẢNH: MIRROR

Các CLB của Saudi Arabia gồm Al-Hilal, Al-Qadisah và Neom đều quan tâm đến việc chiêu mộ Salah, trong khi các đội bóng Mỹ San Diego và Chicago Fire cũng đang theo dõi sát sao tình hình. Ba CLB của giải Saudi Pro League chắc chắn sẽ rất tò mò về động thái của Salah vào thứ Tư, khi tờ The Sun đăng tải những bức ảnh anh gặp Henderson tại một nhà hàng ở phía tây London.

Hai cựu đồng đội đã bị một nhân chứng chụp ảnh khi đang ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng Scalini ở Chelsea. Cả hai cầu thủ đều đeo khẩu trang và mũ để tránh ánh mắt tò mò, nhưng việc Salah hỏi Henderson vài câu hỏi trong suốt bữa ăn kéo dài 90 phút đã không thoát khỏi sự chú ý.

Bản báo cáo cho rằng Salah đã hỏi Henderson về thời gian Henderson thi đấu cho Al-Ettifaq ở Saudi Arabia. Tiền vệ người Anh Henderson rời Liverpool vào tháng 7 năm 2023 và gia nhập Al-Ettifaq, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi một huyền thoại khác của Liverpool là Steven Gerrard, trong một quãng thời gian sáu tháng không mấy thành công ở Trung Đông.

Henderson thi đấu đến tháng 1 năm 2024, khi hợp đồng bị chấm dứt theo thỏa thuận chung và anh trở lại Premier League trong màu áo Brentford, sau một thời gian khoác áo Ajax. Henderson đã ở cùng phòng thay đồ với Salah trong sáu năm tại Liverpool và cả hai vẫn là bạn thân.

Không rõ hai người đã thảo luận về điều gì, nhưng cuộc gặp diễn ra vào thời điểm khá thú vị và nhạy cảm đối với Salah, người đang cân nhắc các lựa chọn của mình khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang đến gần. Liverpool được cho là không phân vân về tương lai của Salah, bởi Salah đang nhận mức lương 350.000 bảng mỗi tuần và có hợp đồng đến tháng 6 năm 2027.

Với số tiền chuyển nhượng khổng lồ liên quan đến Salah, Saudi Arabia là con đường ra đi khả thi nhất. Liverpool đã từ chối lời đề nghị 150 triệu bảng từ Al-Ittihad vào tháng 9 năm 2023 và Saudi Arabia vẫn tiếp tục theo đuổi Salah kể từ đó.

Giám đốc điều hành giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, Omar Mugharbel, đã xác nhận hôm thứ Năm tuần trước rằng "Salah được chào đón" ở Saudi Arabia. Liverpool vẫn chưa xác nhận liệu tiền đạo này có tham gia trận đấu gặp Brighton ở Premier League vào lúc 22 giờ đêm nay 13-12 hay không?