Ramos lên tiếng về việc gia nhập MU 12/12/2025 12:12

(PLO)- Trung vệ huyền thoại của tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid Sergio Ramos đã nói gì về việc gia nhập MU khi lập trường của đội chủ sân Old Trafford được hé lộ.

Sergio Ramos từng được liên hệ chuyển đến MU khi còn thi đấu cho Real Madrid, và gần đây xuất hiện những thông tin cho rằng MU muốn chiêu mộ trung vệ huyền thoại người Tây Ban Nha này. Trước đây, Ramos từng lên tiếng về việc gia nhập MU và sự quan tâm của đội chủ sân Old Trafford dành cho anh.

Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha Sergio Ramos được cho là sẽ bất ngờ chuyển đến Manchester United sau khi rời CLB Monterrey của Mexico. Đây không phải là lần đầu tiên có tin đồn cầu thủ 39 tuổi này được đội chủ sân Old Trafford quan tâm, tuy nhiên những tin đồn mới nhất dường như không chính xác.

Ramos trở lại CLB thời thơ ấu Sevilla vào năm 2023 sau khi thi đấu cho Real Madrid và Paris Saint-Germain, nhưng chỉ trụ lại được một mùa giải. Anh chuyển đến Mexico để thi đấu cho Monterrey trong chiến dịch năm 2025, tham dự FIFA Club World Cup, nhưng đã rời đi trong tháng này sau khi không gia hạn hợp đồng.

Nếu Sergio Ramos muốn kéo dài sự nghiệp, vẫn chưa rõ chương tiếp theo của anh sẽ diễn ra ở đâu. Theo ESPN , Manchester United vẫn tập trung vào việc chiêu mộ những cầu thủ trẻ hơn và chưa hề đàm phán về việc chiêu mộ cầu thủ kỳ cựu người Tây Ban Nha này như tin đồn.

Ramos trước đây đã lên tiếng về việc gia nhập MU. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác cách đây một thập kỷ. Khi đó, Quỷ đỏ rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ Ramos, và sau này chính Sergio Ramos đã tiết lộ mình đã tiến rất gần đến việc gia nhập MU để chơi ở Premier League như thế nào.

"Tôi đã ở lại nơi đáng lẽ tôi nên ở lại, Real Madrid, nhưng thực sự tôi đã rất gần với việc chơi cho Manchester United", Sergio Ramos chia sẻ vào năm 2023. Anh nói điều này chỉ vài tháng sau khi trở lại Sevilla và thừa nhận sự nghiệp của mình có thể đã đi theo một con đường khác.

"Mọi chuyện không như ý muốn, nhưng tôi vẫn dành sự ngưỡng mộ cho Manchester United, cho giải Ngoại hạng Anh và các cầu thủ, bởi vì nhịp độ trận đấu, tốc độ ở đây rất khác biệt. Và đây là một giải đấu mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi được rất nhiều điều", Sergio Ramos nói thêm, "Vì vậy, mọi chuyện không như ý muốn. Tôi rất vui khi được ở lại Real Madrid, và giờ tôi rất vui khi được đến Sevilla".

Dù Sergio Ramos sẽ đến đâu tiếp theo, anh đã rời Monterrey sau khi chia sẻ một thông điệp chia tay đầy xúc động. "Nói lời tạm biệt không bao giờ dễ dàng", Ramos viết trên Instagram, "Nó kết thúc một giai đoạn bắt đầu đầy hứng khởi vào tháng Hai và cho phép tôi khám phá một đất nước, một thành phố, một nền bóng đá... và để lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới và trên hết, nhiều người bạn.

Tôi sẽ mãi tự hào vì đã được đeo chiếc băng đội trưởng của Rayados, vì đã dẫn dắt đội bóng tham dự Giải vô địch thế giới các CLB đầu tiên theo thể thức mới, vì đã chiến đấu trong Vòng chung kết, Vòng khai mạc, Cúp Liên đoàn, Cúp vô địch Concacaf... và vì đã dũng cảm bảo vệ "Người khổng lồ thép" bên cạnh các bạn trong tất cả các trận đấu chúng ta đã chơi trên sân nhà."

Tôi đã cống hiến hết mình cả trong và ngoài sân đấu để có thể thi đấu với phong độ tốt nhất. 34 trận đấu, hơn 3.000 phút, 8 bàn thắng và rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng con số. Gửi đến CLB, các đồng nghiệp thân yêu, ban huấn luyện, các nhân viên, tất cả mọi người, lời cảm ơn.

Và trên hết, tôi xin cảm ơn người hâm mộ, những người đã dành cho tôi sự ấm áp và tình cảm từ giây phút đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này. Tôi sẽ luôn nhớ về giai đoạn này trong sự nghiệp của mình với nỗi nhớ da diết và tôi sẽ luôn tự hào nói "Arriba el Monterrey!"".