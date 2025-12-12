MU hoàn tất ký hợp đồng với một thần đồng bóng đá 12/12/2025 11:19

(PLO)- MU hoàn tất ký hợp đồng với một thần đồng bóng đá sau thời gian tài năng này thử việc tại Arsenal, cho thấy tầm nhìn tuyển quân của đội chủ sân Old Trafford ngày càng rõ nét.

Một hậu vệ trẻ từng thử việc ở một số CLB ở Premier League đã gia nhập học viện đào tạo trẻ MU, khi đội chủ sân Old Trafford tiếp tục bổ sung những tài năng trẻ triển vọng vào đội hình của mình. Theo đó, MU hoàn tất ký hợp đồng với một thần đồng bóng đá.

Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với một tài năng trẻ 13 tuổi, người trước đó đã thử việc tại Arsenal, Tottenham và Crystal Palace. Hậu vệ được tờ Mirror (Anh) mô tả là thần đồng bóng đá, được biết đến với cái tên Socrates, nhận được rất nhiều lời khen và được tưởng thưởng bằng việc chuyển đến khoác áo Quỷ đỏ. Dưới thời ông chủ Sir Jim Ratcliffe, Manchester United ưu tiên việc tuyển mộ cầu thủ trẻ. Mùa giải trước, họ đã chiêu mộ Ayden Heaven và Chido Obi từ học viện Arsenal.

MU hoàn tất ký hợp đồng với một thần đồng bóng đá giúp HLV Ruben Amorim chuẩn bị cho tương lai. Ảnh: Press Association

"Từ Ela đến việc ký hợp đồng với một trong những CLB lớn nhất thế giới", tổ chức bóng đá trẻ Elite London Academy có trụ sở tại Tây London viết trên mạng xã hội, "Hôm nay chúng tôi chúc mừng Socrates chính thức ký hợp đồng với Manchester United.

Socrates đã ở bên chúng tôi 5 năm - 5 năm phát triển, làm việc chăm chỉ và niềm tin. Ngay từ khi gia nhập Elite London Academy, bạn đã có thể thấy cậu ấy có điều gì đó đặc biệt: tài năng, kỹ thuật, thông minh trong kiểm soát bóng, dũng cảm trong các pha tranh chấp và luôn khao khát học hỏi.

Trong suốt hành trình của mình, chúng tôi đã sắp xếp cho Socrates thử việc tại Arsenal, Tottenham và Crystal Palace. Cậu ấy đã hoàn thành đầy đủ các buổi thử việc tại các CLB này nhưng không được đăng ký chính thức. Có thể nói, đó là những cơ hội bị bỏ lỡ đối với các CLB đó. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Socrates chính là cách cậu ấy phản ứng. Cậu ấy không hề hờn dỗi. Cậu ấy không mất tự tin. Cậu ấy thể hiện sự kiên cường, trưởng thành và một tư duy vượt xa tuổi tác của mình".

Theo bài đăng của ELA, Socrates khởi đầu sự nghiệp với vị trí tiền vệ cánh nhưng hiện đang chơi ở vị trí trung vệ cánh trái. Socrates được cho là đã từ chối lời đề nghị từ một CLB khác vì muốn tiếp tục theo học tại một "trường học danh tiếng và có tính chọn lọc cao" ở Manchester.

"Ngoài sân cỏ, Socrates chính xác là mẫu cầu thủ mà mọi học viện đào tạo trẻ đều mong muốn: Khiêm tốn, lễ phép, thông minh và đầy nghị lực. Và đằng sau Socrates là một gia đình luôn ủng hộ cậu ấy theo đúng cách - kiên nhẫn, lạc quan và tin tưởng vào quá trình phát triển", ELA nói thêm.

Manchester United cũng đang cho các tài năng trẻ từ học viện thấy rằng luôn có con đường dẫn đến đội một. Heaven và Obi đều đã ra sân cho đội một dưới thời HLV trưởng Ruben Amorim, trong khi những người khác - bao gồm cả thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel - đã tập luyện cùng đội của Amorim trong khi chờ đợi cơ hội đầu tiên.

Gabriel, người đã ghi 10 bàn trong 11 trận cho đội U-18 của MU, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại FA Youth Cup cho "quỷ đỏ" trong tuần này. Bàn thắng của anh vào lưới Peterborough đã mang về chiến thắng cho U-18 MU và cho thấy lý do tại sao MU lại quyết tâm giữ anh ở lại Old Trafford, giữa những tin đồn về sự quan tâm từ Barcelona.