Quán karaoke có 21 nữ nhân viên dưới 18 tuổi 13/12/2025 19:45

(PLO)- Kiểm tra đột xuất quán karaoke ở phường Bình Cơ, TP.HCM lực lượng chức năng phát hiện có 21 nữ nhân viên dưới 18 tuổi.

Ngày 13-12, Công an phường Bình Cơ, TP.HCM cho biết đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke phát hiện một số vi phạm.

Công an phường Bình Cơ kiểm tra đột xuất quán karaoke phát hiện một số sai phạm.

Theo Công an phường Bình Cơ, khoảng 1 giờ sáng ngày 11-12 lực lượng công an bất ngờ kiểm tra Karaoke BTH nằm trên đường Hội Nghĩa 02.

Lực lượng công an phát hiện mặc dù bên ngoài đóng cửa tắt đèn nhưng bên trong cơ sở này vẫn hoạt động.

Thời điểm này có 4 phòng đang hát với 17 khách. Ngoài ra còn có 65 nhân viên phục vụ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện cơ sở này có 37 nhân viên không có hợp đồng lao động hợp pháp. Đáng chú ý, có 21 nhân viên làm việc tại đây nhưng chưa đủ 18 tuổi.

Công an phường Bình Cơ đang lập biên bản về các lỗi vi phạm để xử lý nghiêm.