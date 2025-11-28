Bị khởi tố vì 'vui vẻ' với người dưới 18 tuổi trong quán karaoke chui 28/11/2025 17:57

(PLO)- Công an đã triệu tập 86 người, khởi tố 19 bị can, trong đó có người bị khởi tố vì đã "vui vẻ" với người dưới 18 tuổi sau khi kiểm tra một số nhà nghỉ, quán karaoke hoạt động "chui" tại xã An Khánh (Hà Nội).

Ngày 28-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Khánh (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện các cơ sở karaoke, nhà nghỉ hoạt động "chui" trên địa bàn có vi phạm.

Công an kiểm tra cơ sở hoạt động "chui" Ba Sao và bắt giữ những người liên quan

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện cơ sở Karaoke Ba Sao, nhà nghỉ Bảo Ngọc, F1 tại thôn Phương Quan (xã An Khánh) có các đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "vui vẻ". Đấu tranh tại chỗ, các đôi nam, nữ khai nhận được môi giới từ một số cơ sở karaoke...

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 86 người liên quan gồm chủ cơ sở, nhân viên, các cô gái và khách mua vui.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 người về các tội danh chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi.

Trong các bị can có Đặng Đạt Thu (37 tuổi, trú thôn Phương Quan, xã An Khánh), chủ cơ sở karaoke "chui" Ba Sao; Phan Thành Luân (39 tuổi, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ)- Quản lý nhà nghỉ "chui" Bảo Ngọc; Dương Minh Trường (25 tuổi, trú xã An Khánh - chủ quán karaoke "chui" F1.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn Thủ đô rà soát, nhằm kịp thời phát hiện, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trá hình.