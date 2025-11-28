Công an TP Hà Nội truy nã bị can Đào Vương Tiến 28/11/2025 17:31

(PLO)- Sau khi lừa đảo chạy án ma túy rồi chiếm đoạt 400 triệu đồng, Đào Vương Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 28-11, Công an TP Hà Nội đang truy nã Đào Vương Tiến (51 tuổi, trú phường Khương Đình, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào Vương Tiến lừa đảo chạy án đang bị truy nã.

Theo cơ quan điều tra, Tiến làm nghề dịch vụ vận tải nhưng đã nói dối là mình có quen biết nhiều người trong cơ quan tố tụng có thể chạy được án cho các bị cáo.

Với thủ đoạn trên, Tiến đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng để lo chạy án về tội danh liên quan đến ma túy. Sau khi lấy 400 triệu đồng, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu người dân phát hiện Tiến ở đâu có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (số điện thoại 0936.002.668) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định.