Truy nã bị can trong nhóm cướp xe, bắt giữ người để đòi nợ 10/12/2025 16:55

(PLO)- Công an An Giang xác định Thanh cùng đồng phạm đã đánh gây thương tích, cướp xe máy và bắt giữ vợ chồng bị hại trái pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Châu Thanh (17 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Đông) về tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Theo hồ sơ, bà NTTV nợ Nguyễn Văn Bình 442 triệu đồng. Bình nhiều lần liên hệ đòi tiền nhưng bà V hứa hẹn, không trả.

Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Châu Thanh

Ngày 6-6, Bình rủ Thanh cùng Võ Minh Nhựt, Lữ Thị Ngọc Quí, Huỳnh Trung Kiên đến xã Cần Đăng (tỉnh An Giang) tìm bà V đòi nợ. Cả nhóm mang theo hung khí đi tìm bà V.

Đến nơi, Thanh cùng đồng phạm đánh gây thương tích cho vợ chồng bà V. Nhóm này còn chiếm đoạt xe máy biển số 67L1-386.07 của chồng bà V. Sau đó, cả nhóm bắt ép đưa hai vợ chồng bà V về căn nhà ở ấp Bình Tây 2, xã Bình Thạnh Đông để giữ trái pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Bình, Thanh, Nhựt, Kiên và Quí để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Công an cũng ra lệnh bắt tạm giam Bình, Thanh, Nhựt, Kiên; riêng Quí bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Thanh đã trốn khỏi địa phương nên ngày 9-12, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã.

Công an tỉnh An Giang đề nghị nếu phát hiện bị can Thanh, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Người dân cũng có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá) hoặc điều tra viên Đặng Kim Tùng qua số điện thoại 0989.000.508 để cung cấp thông tin.