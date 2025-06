Bắt giữ 1 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt 25/06/2025 12:57

(PLO) - Công an phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với các trinh sát Công an tỉnh Sơn La bắt giữ bị can Đinh Công Dưng, người đang bị truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 25-6, Công an phường Dĩ An và các trinh sát Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt giữ Đinh Công Dưng (30 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La), theo quyết định truy nã đặc biệt do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ban hành.

Bị can Đinh Công Dưng bị các trinh sát Công an tỉnh Sơn La và Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. ẢNH: PHẠM HẢI

Trước đó, ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can Đinh Công Dưng về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Dưng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Đến ngày 16-6, Công an tỉnh Sơn La đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đinh Công Dưng.

Bị can Đinh Công Dưng bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Công an tỉnh Sơn La rà soát phát hiện Dưng đang làm việc tại một cửa hàng sửa xe trên đường Nguyễn Tri Phương, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 10 giờ ngày 25-6, các trinh sát khống chế, bắt giữ Dưng khi người này đang làm việc tại đây.

Hiện, bị can đang được di lý về Sơn La để phục vụ công tác điều tra, xử lý.