Công an TP.HCM truy nã bị can Lê Phạm Hiểu Ly 15/09/2025 17:34

(PLO)- Lê Phạm Hiểu Ly hay còn gọi là Ly "meo" bị Công an TP.HCM truy nã vì không tố giác tội phạm liên quan đến đường dây ma túy liên quan đến một "trùm" giang hồ Lê Thanh Tú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi "Meo", "Ly Meo"), bị can trong chuyên án ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phạm Hiểu Ly (quê Quảng Nam, tạm trú tại chung cư HT Pearl, TP.HCM) về tội không tố giác tội phạm nhưng bị can đã bỏ trốn.

Chuyên án ma túy từ khu Tam Giác Vàng

Đây là động thái trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án ma túy quy mô lớn hồi đầu năm 2024.

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Lê Phạm Hiểu Ly. Ảnh: CA

Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01, 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM). Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Văn Thao, Đội 4, số điện thoại 0936.352.979 hoặc 069.3187.680.

Theo điều tra, Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do nhiều đối tượng có số má giang hồ cầm đầu.

Từ cuối năm 2023, các đầu mối này thiết lập đường dây đưa ma túy từ Tam Giác Vàng qua Campuchia, sau đó đưa về TP.HCM và nhiều tỉnh thành để tiêu thụ.

Ban chuyên án xác định đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhiều thành viên từng có tiền án, tiền sự, trang bị súng đạn sẵn sàng chống trả lực lượng công an. Trong đó, các đối tượng chủ chốt gồm Lê Thanh Tú (hay còn gọi là Tú "cơ", 35 tuổi), Phạm Công Chánh (43 tuổi) cùng nhiều đàn em.

Trên trang cá nhân có hơn 12 ngàn người theo dõi, Ly khoe lối sống rất sang chảnh. Ảnh: CA

Đến tháng 8-2024, cơ quan chức năng đã khởi tố hàng chục bị can liên quan, xử lý về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố thêm hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ được là 23 kg ma túy các loại, ba khẩu súng, bảy viên đạn, một quả lựu đạn và nhiều vật chứng khác.

Mở chuyên án triệt phá

Hồi cuối năm 2023, đầu năm 2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình cũ phát hiện Phạm Công Chánh là mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Công an khống chế Lê Thanh Tú. Ảnh: CA

Nhận định đây là đường dây quy mô lớn, tập hợp nhiều giang hồ có số má, manh động, thời điểm đó, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã triệu tập cuộc họp khẩn, giao Công an quận Tân Bình phối hợp với nhiều phòng nghiệp vụ lập năm tổ công tác phá án theo từng giai đoạn.

Quá trình trinh sát, cảnh sát gặp khó khăn khi nhóm tội phạm bố trí hệ thống camera, cài cắm “tai mắt” cảnh giới từ xa. Theo điều tra, ma túy được lấy từ khu vực Tam Giác Vàng, sau đó vận chuyển về TP.HCM và nhiều tỉnh thành qua năm đầu mối lớn.

Ma túy tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Ngày 22-2-2024, trinh sát phát hiện Chánh cùng đồng phạm chuẩn bị nhận năm thùng ma túy từ Campuchia. 13 giờ cùng ngày, công an ập vào căn hộ 304 tại tòa nhà Leontina Apartment (đường Ngô Bệ) bắt quả tang Chánh, thu giữ bảy gói vỏ trà chứa hơn 7,8 kg ma túy. Cùng thời điểm, Phan Văn Trung (29 tuổi, ngụ Tân Bình cũ) cũng bị bắt.

Năm ngày sau, Công an quận Tân Bình phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Lai Vi Thiệu (27 tuổi, ngụ Tân Phú). Thiệu khai từng làm việc trong casino ở Campuchia, quen người đàn ông có biệt danh “Anh Hai” và được lôi kéo tham gia giao nhận ma túy, mỗi lần thành công được trả 3 triệu đồng. Thiệu đã rủ Chánh và Trung cùng tham gia.

Giang hồ rút súng chống trả

Một mắt xích khác là Lê Thanh Tú, giang hồ có “máu mặt” trên địa bàn. Khi cảnh sát ập vào nhà trên đường số 59 (phường 14, Gò Vấp cũ), Tú bất ngờ đi taxi về. Phát hiện có biến, Tú tháo chạy nhưng bị trinh sát truy đuổi. Tú rút súng K59 chĩa thẳng cảnh sát bóp cò nhưng súng bị kẹt đạn. Trong lúc giằng co, súng cướp cò nổ hai phát nhưng không gây thương vong cho ai.

Khẩu súng tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tú bị khống chế cùng khẩu K59, bảy viên đạn và một gói ma túy. Đáng chú ý, trong người Tú có mang theo tờ giấy viết sẵn với nội dung “nhặt được súng, mang đi giao nộp” nhằm hợp thức hóa hành vi tàng trữ.

Tại cơ quan điều tra, Tú nhiều lần đòi tự tử, không khai báo. Sau ba ngày đấu trí, đến ngày thứ tư mới thừa nhận hành vi.

Cảnh sát làm rõ ngày 22-2-2024, Tú nhận khoảng 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá và 10 bánh heroin ngụy trang trong gói trà. Ba ngày sau, Tú giao cho Bùi Văn Sơn (43 tuổi, ngụ Bình Dương) khoảng 5 kg, phần còn lại giao cho Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, ngụ Quận 6) cất giữ.

Còn Ly, cảnh sát xác định, có biết hoạt động mua bán ma túy này nhưng không chủ động trình báo.