An Giang: Đang bán nấm rơm thì bất ngờ bị chém trọng thương 24/10/2025 10:34

(PLO)- Đi ngang đường dẫn lên cầu Tân An (tỉnh An Giang) thấy bà D đang bán nấm rơm, nhớ lại chuyện bị chửi trước đó, bị can Mới đã dùng dao chém trọng thương bị hại.

Ngày 24-10, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa ban hành Quyết định truy nã bị can Hồ Thanh Mới (55 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức) về tội cố ý gây thương tích.

Công an đề nghị: “Nếu phát hiện bị can Mới ở đâu, người dân có thể báo ngay cho điều tra viên Võ Trường Giang qua số điện thoại: 0939.938.988”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành Quyết định truy nã bị can Hồ Thanh Mới về tội cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu, chiều 19-10-2024, trên đường về nhà sau tiệc nhậu, Mới đi ngang chỗ bà PTD (52 tuổi) đang bán nấm rơm tại khu vực đường dẫn lên cầu Tân An.

Nhớ lại chuyện bị bà D chửi trước đó, Mới đến nói chuyện với bà thì hai bên xảy ra cự cãi qua lại. Trong lúc cự cãi, Mới dùng dao chém bà D gây thương tích...

Lúc này, nhiều người dân phát hiện chạy đến can ngăn và đưa bà D đến bệnh viện sơ cứu, rồi chuyển đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở TP.HCM trị. Kết quả giám định, bà D có tỉ lệ thương tích là 51%.

Ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu cũ đã ra Quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Mới để điều tra tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Mới đã bỏ trốn khỏi địa phương.