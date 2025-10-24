An Giang: Đất đã có sổ đỏ, bỗng bị đem đi bán đấu giá cho người khác 24/10/2025 06:00

(PLO)- Thửa đất đã được cấp sổ đỏ của vợ chồng ông Tài bị đem ra bán đấu giá để rồi phải đi kiện đòi lại.

Ông Bùi Phước Anh Tài (ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết vợ chồng ông mua một thửa đất ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang vào năm 2009 và đã được cấp sổ đỏ.

Thế nhưng 10 năm sau, ông bà bị mất đất vì có người khác cũng được cấp sổ đỏ ở phần đất này và đã xây nhà trên đó.

Thửa đất trong vụ tranh chấp.

Bán đấu giá thửa đất không chính chủ

Theo hồ sơ, thửa đất nêu trên được cấp sổ vào năm 2005 đứng tên bà LHTT (thửa số 50, tờ bản đồ số 25, diện tích 56 m2, loại đất ở đô thị). Năm 2009, bà LHTT chuyển nhượng cho người khác, lúc này thửa đất và tờ bản đồ đổi thành thửa 243, tờ bản đồ số 18.

Hơn một tháng sau, người này bán lại cho vợ chồng ông Tài. Vợ chồng ông được cấp sổ đỏ cùng năm 2009, giữ nguyên số thửa, tờ bản đồ.

Tháng 5-2015, Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai TP Long Xuyên (cũ) có văn bản xác nhận thông tin thửa đất của bà LHTT hiện không tìm thấy thông tin biến động.

Tháng 9-2015, bà LHTT phải thi hành một bản án. Do có đơn yêu cầu thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên (cũ) căn cứ xác nhận nêu trên đã kê biên thửa đất của bà LHTT (thực tế lúc này đang đứng tên vợ chồng ông Tài) để bán đấu giá đảm bảo việc thi hành án.

Đến năm 2016, vợ chồng ông PTL và công ty bán đấu giá lập hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là thửa đất đứng tên bà LHTT (sổ đỏ được cấp năm 2005, lúc này chưa đổi số thửa và tờ bản đồ) và qua năm 2017 thì bị đơn được cấp sổ mới, lúc này thửa đất là thửa 365, tờ bản đồ 18.

Năm 2019, phía ông Tài phát hiện thửa đất của mình đang xây nền nên gửi đơn đến UBND phường nhưng ủy ban không ngăn chặn được do phía bị đơn là vợ chồng ông PTL cũng đã được cấp sổ tại phần đất này.

Tháng 8-2020, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ ra kết luận thanh tra với nội dung sổ đỏ cấp cho vợ chồng ông Tài đúng theo quy định pháp luật, còn sổ đỏ cấp cho vợ chồng ông PTL chưa phù hợp quy định pháp luật, nhưng người này mua tài sản trúng đấu giá nên được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Ông Tài thấy kết luận thanh tra không có hướng giải quyết thỏa đáng với hai sổ đỏ đã cấp nên khởi kiện vợ chồng ông PTL ra tòa yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp cho phía bị đơn; yêu cầu bị đơn tháo dỡ, di dời nhà và vật kiến trúc trên đất để trả lại 56 m2 đất cho mình.

VKS đề nghị chấp nhận yêu cầu của ông Tài Theo bản án sơ thẩm, đại diện VKS tại phiên tòa đã đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tài. Nếu bị đơn nhận thấy bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng vụ án khác.

Tòa nhận định bị đơn ngay tình

Xử sơ thẩm, TAND Khu vực 9 – An Giang nhận định nguyên nhân dẫn đến tranh chấp xuất phát ban đầu từ văn bản xác nhận vào năm 2015 của của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Long Xuyên (cũ). Từ đó, Chi cục THADS TP Long Xuyên (cũ) mới ban hành quyết định thi hành án.

Vợ chồng bị đơn được cấp sổ đỏ năm 2017 và được UBND TP Long Xuyên cũ cấp giấy phép xây dựng nhà vào cuối năm 2018 và đã xây nhà xong.

Tòa sơ thẩm cho rằng nguồn gốc đất bị đơn nhận được thông qua mua đấu giá tài sản. Ông bà mua ngay tình từ cơ quan có thẩm quyền, sau đó đăng ký và được cấp sổ đỏ. Đây là căn cứ xác lập quyền sở hữu phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 221 BLDS. Vợ chồng bị đơn được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định “trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tài sản tại tổ chức có thẩm quyền” và “Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình....” được quy định tại khoản 2, 3, Điều 133 BLDS. Đồng thời, thực tế bị đơn đã xây nhà ở ổn định trên đất.

Tại phiên tòa, vợ chồng ông Tài không đồng ý nhận căn nhà để hoàn trả giá trị cho bị đơn. Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Cũng theo tòa, phía ông Tài cho rằng 4 tổ chức, gồm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Long Xuyên (cũ), Chi cục THADS TP Long Xuyên (cũ), Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam, UBND TP Long Xuyên (cũ) đã có lỗi và sai sót dẫn đến ông bà bị thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, trong nội dung khởi kiện, phía ông Tài không có yêu cầu các chủ thể có lỗi gây thiệt hại cho ông, bà bồi thường trong vụ án này, nên không có căn cứ để xem xét giải quyết. Trường hợp vợ chồng ông Tài có tranh chấp khởi kiện sẽ được xem xét giải quyết bằng vụ án khác.

Sau đó, vợ chồng ông Tài đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do đất của ông bà mua hợp pháp, được cấp sổ đỏ, bỗng dưng bị mất đất, quyền lợi hợp pháp của ông bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng...