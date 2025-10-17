Vì sao chưa sửa Luật Đất đai 2024 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV? 17/10/2025 16:39

(PLO)- Tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, việc chưa sửa Luật Đất đai 2024 đã được giải thích.

Chiều 17-10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Không chất vấn trực tiếp

Báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ 10 họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12. Thời gian làm việc của Kỳ họp là khoảng 40 ngày.

Kỳ họp thứ 10 là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh họp báo chiều 17-10 tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Kỳ họp thứ 10 đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến về các nội dung Kỳ họp, tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, tích cực triển khai, rà soát, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Kỳ họp.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước…

Quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp mà thay bằng việc đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Tập trung cho tăng trưởng, chưa sửa Luật Đất đai

Trả lời báo chí về việc vì sao tại kỳ họp này việc sửa đổi Luật Đất đai 2024 lại không được thực hiện, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế - Tài chính, cho hay Luật Đất đai 2024 đã được ban hành và có hiệu lực.

Theo bà Yến, Luật Đất đai là đạo luật vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp sâu rộng đến tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của doanh nghiệp và người dân, hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật thì cũng đã có rất nhiều. Tuy nhiên, từ năm 2024 tới nay, Việt Nam đối diện với rất nhiều biến động khó lường của kinh tế thế giới.

Bà Phạm Thị Hồng Yến trả lời câu hỏi về việc vì sao kỳ họp này chưa sửa Luật Đất đai 2024. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Yến cũng khẳng định Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng thì một trong những nội dung hết sức quan trọng thời gian qua đó là thực hiện cách mạng sắp xếp bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đòi hỏi phải có những quyết sách có thể tháo gỡ ngay những bất cập để thích ứng được với bối cảnh mới với mục tiêu phát triển mới và mô hình tổ chức mới.

“Lý do chưa sửa Luật Đất đai ngay là cần có những đánh giá đầy đủ, toàn diện, đồng thời cũng phải đảm bảo được các giải pháp khi xây dựng luật, đảm bảo được tính tổng thể, căn cơ, đồng bộ và liên thông, nguyên tắc hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật. Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới” - bà Yến giải thích.